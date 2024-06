“AOMGと和解”meenoi、騒動から約5ヶ月…2ndフルアルバムを7月3日にリリース

歌手のmeenoiが約3年ぶりに2枚目のフルアルバムを発表することが決定した。meenoiは7月3日、2ndフルアルバム「This is my life」をリリースしてカムバックする。所属事務所のAOMGは最近、公式SNSとYouTubeチャンネルを通じて、2ndフルアルバム「This is my life」を予告するトレーラー映像を公開した。これを通じて明らかになった「This is my life」というアルバム名からは、彼女ならではの個性を盛り込んだトラックであることがうかがえる。

また、花を鉢に植える過程がアートバルーンで表現され、居心地の良さとユニークな雰囲気を醸し出している。このような演出が「This is my life」に対する好奇心を高めた。「This is my life」は、彼女が2021年に発売した1stフルアルバム「In My Room」以来、約3年ぶりにリリースするフルアルバムだ。昨年、彼女は自らプロデュースしたシングル「まるで(Feat. Kid Milli)」「どうだろう(Feat. ZICO)」「Ticket」を発売し、シンガーソングライターとしての力量をアピールした。最近では、歌手のLeellamarzとのコラボ曲「明日話して」、ドラマ「ウエディング・インポッシブル」のOST(挿入歌)を通じて甘い歌声を披露した。自身の名前で出す今年最初の新譜であり、久しぶりにフルアルバムでカムバックする彼女が「This is my life」で伝える新しい音楽的なストーリーに期待が高まる。meenoiの2ndフルアルバム「This is my life」は、7月3日午後6時、各種音楽配信サイトを通じて発売される。