X JAPANのYOSHIKIさんが自身のSNSを更新。

ファンに向けてメッセージをアップしました。

【写真を見る】YOSHIKIさん 「本当に精一杯頑張ってる…」「みんな、ごめんなさい」 ファンへメッセージ綴る





YOHIKIさんは「I'm really really working hard, as much as I can... I'm sorry to everyone who's been waiting.」と、英文で投稿。



続けて「本当に精一杯頑張ってる…待ってくれてるみんな、ごめんなさい。」と、綴りました。







この投稿にファンからは「YOSHIKIさん謝らないで下さいね YOSHIKIさんのお身体が心配です」・「精一杯に頑張っていること、周囲は分かってると思います。だから、謝らないでください」・「身体をまた壊しては元も子もありません くれぐれも体調に気をつけて、Yoshikiさんのペースで進めてくださいね」・「どうか無理をなさらないで 自分が悪いと思わないでくださいね」などのメッセージが寄せられています。





今年4月26日、YOSHIKIさんは、過労で倒れ、都内の病院に入院したことが報告されていました。







また、6月24日、YOSHIKIさんは、スタジオに横たわる写真をインスタグラムにアップし「まだ死んではいないけど、寝ずに働いている」と、投稿。

続けて「たくさんのオファーを頂いているのは光栄だけど、また入院しそうな気がします。でも頑張ります。」と、綴っており、この時もファンから心配の声が上がっていました。



【担当:芸能情報ステーション】