今週の【重要イベント】日銀短観、米ISM製造業、米雇用統計 (7月1日～7日) 今週の【重要イベント】日銀短観、米ISM製造業、米雇用統計 (7月1日～7日)



――――――――――――――――――― 7月 1日 (月) ――

◆国内経済

★日銀短観 (8:50)

・1-3月期GDP[確報値] (8:50)

・6月消費動向調査 (14:00)

・6月新車販売 (14:00)

・6月軽自動車販売 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・カナダ、香港市場休場

★中国6月財新製造業PMI (10:45)

・ドイツ6月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏6月製造業PMI[確報値] (17:00)

・ドイツ6月消費者物価指数 (21:00)

・米国6月製造業PMI[確報値]22:45)

★米国6月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国5月建設支出 (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

★構造計画研究所ホールディングス <208A> ：東証Ｓ上場



――――――――――――――――――― 7月 2日 (火) ――

◆国内経済

・6月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が6月国内ユニクロ売上推移速報を公表 (15:00頃)

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏6月消費者物価指数 (18:00)

・ユーロ圏5月失業率 (18:00)

・米国5月JOLTS求人件数 (23:00)

・パウエルFRB議長・ラガルドECB総裁が「ECBフォーラム」に参加

◆新規上場、市場変更 など

★ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ <206A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 7月 3日 (水) ――

◆国内経済

・新紙幣発行

◆国際経済ｅｔｃ

・独立記念日の前日で米株式・債券市場が短縮取引

★中国6月財新サービス業PMI (10:45)

・ドイツ6月サービス業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏6月サービス業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏5月生産者物価指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国6月ADP雇用統計 (21:15)

・米国5月貿易収支 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

★米国6月ISM非製造業景気指数 (23:00)

・米国5月製造業新規受注 (23:00)

・米国5月耐久財受注[確報値] (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・FOMC (6月11日～6月12日開催分) 議事要旨 (4日3:00)

・ポーランド中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]コンステレーションブランズ



――――――――――――――――――― 7月 4日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・6月輸入車販売 (10:30)

・6月車名別新車販売 (11:00)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★米国市場休場（独立記念日）

・ドイツ5月製造業新規受注 (15:00)

・英国下院総選挙



――――――――――――――――――― 7月 5日 (金) ――

◆国内経済

・5月全世帯家計調査 (8:30)

★5月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ5月鉱工業生産 (15:00)

・ユーロ圏5月小売売上高 (18:00)

★米国6月雇用統計 (21:30)



――――――――――――――――――― 7月 6日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 7月 7日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

★東京都知事選投開票

◆国際経済ｅｔｃ

・フランス国民議会総選挙（決選投票）



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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