今週の【重要イベント】日銀短観、米ISM製造業、米雇用統計 (7月1日～7日)
――――――――――――――――――― 7月 1日 (月) ――
◆国内経済
★日銀短観 (8:50)
・1-3月期GDP[確報値] (8:50)
・6月消費動向調査 (14:00)
・6月新車販売 (14:00)
・6月軽自動車販売 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・カナダ、香港市場休場
★中国6月財新製造業PMI (10:45)
・ドイツ6月製造業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏6月製造業PMI[確報値] (17:00)
・ドイツ6月消費者物価指数 (21:00)
・米国6月製造業PMI[確報値]22:45)
★米国6月ISM製造業景気指数 (23:00)
・米国5月建設支出 (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
★構造計画研究所ホールディングス <208A> ：東証Ｓ上場
――――――――――――――――――― 7月 2日 (火) ――
◆国内経済
・6月マネタリーベース (8:50)
・ファストリ <9983> が6月国内ユニクロ売上推移速報を公表 (15:00頃)
・10年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ユーロ圏6月消費者物価指数 (18:00)
・ユーロ圏5月失業率 (18:00)
・米国5月JOLTS求人件数 (23:00)
・パウエルFRB議長・ラガルドECB総裁が「ECBフォーラム」に参加
◆新規上場、市場変更 など
★ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ <206A> ：東証Ｇ上場
――――――――――――――――――― 7月 3日 (水) ――
◆国内経済
・新紙幣発行
◆国際経済ｅｔｃ
・独立記念日の前日で米株式・債券市場が短縮取引
★中国6月財新サービス業PMI (10:45)
・ドイツ6月サービス業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏6月サービス業PMI[確報値] (17:00)
・ユーロ圏5月生産者物価指数 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国6月ADP雇用統計 (21:15)
・米国5月貿易収支 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
★米国6月ISM非製造業景気指数 (23:00)
・米国5月製造業新規受注 (23:00)
・米国5月耐久財受注[確報値] (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・FOMC (6月11日～6月12日開催分) 議事要旨 (4日3:00)
・ポーランド中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]コンステレーションブランズ
――――――――――――――――――― 7月 4日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・6月輸入車販売 (10:30)
・6月車名別新車販売 (11:00)
・30年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★米国市場休場（独立記念日）
・ドイツ5月製造業新規受注 (15:00)
・英国下院総選挙
――――――――――――――――――― 7月 5日 (金) ――
◆国内経済
・5月全世帯家計調査 (8:30)
★5月景気動向指数 (14:00)
・消費活動指数 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ5月鉱工業生産 (15:00)
・ユーロ圏5月小売売上高 (18:00)
★米国6月雇用統計 (21:30)
――――――――――――――――――― 7月 6日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 7月 7日 (日) ――
◆国内経済ｅｔｃ
★東京都知事選投開票
◆国際経済ｅｔｃ
・フランス国民議会総選挙（決選投票）
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース