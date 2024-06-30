¡ÚË¶¶¶¥ÎØ£Æµ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡Û£±£²£¶´ü¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÃçÂô½Õ¹á¤¬ÃíÌÜ¤ÎËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡Ë¶¶¶¥ÎØ£Æµ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡ß£È£Ð£Ã£Ê£Ã¡ß¾ºÎ¶ÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤¬£±Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡££¶£Ò¤Ç¤Ï£±£²£¶´üºß½ê£±°Ì¤ÎÃçÂô½Õ¹á¡Ê£²£³¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤ÎËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡££³£°Æü¤Ï¶ÛÄ¥´¶¡¢¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÃ¸¡¹¤ÈÁ°¸¡ºî¶È¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¤é¤·¤¯¡¢¥¬¡¼¥ë¥º»²²ÃÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¸¡¼Ö¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â»þÀÞ¾Ð´é¤¬¤Î¤¾¤¯¡£Æ±¤¸¤¯ËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±´ü¤ÎÌî»û°´¡Ê£²£³¡áÀÅ²¬¡Ë¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¼«¤éÊâ¤ß¤è¤ê¤·¤Ð¤·ÃÌ¾Ð¡££²¿Í¤ÇµÇ°»£±Æ¤Ë¤âÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì½ï¤ËÁö¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Öºä¸ý¡ÊÉö²Ú¡Ë¤µ¤ó¤äÆüÌî¡ÊÌ¤Íè¡Ë¤µ¤ó¤ÎºÇ¶á¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÉáÄÌ¤Ë¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¤â¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡£Æ±´ü¤Î¤ß¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¼ê¤¬°ã¤¦¤³¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¡£¡Ö£±Áö¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¡£¤³¤ì¤¬µ¶¤é¤¶¤ë¿´¶¤À¡£
¡¡ºß½ê»þ¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤ò£²ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢Â´µ½÷²¦¤Ë¤âµ±¤¯¤Ê¤ÉÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î£±°Ì¡£¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÍ¥¾¡£²²ó¤ÈÎÏ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ëÁö¤ê¤ÇÆ±´ü¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¶á¤¤¾Íè¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤â¸«¿ø¤¨¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£