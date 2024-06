70周年を迎える「ゴジラシリーズ」を手掛ける東宝と創業60周年の模型・フィギュアメーカー海洋堂のコラボ企画「東宝特撮ワンフェス」が2024年7月28日(日)に開催される。同日に千葉県・幕張メッセで開催される世界最大級の造形・フィギュアの祭典『ワンダーフェスティバル2024[夏]』内の企画となる。今回はその第一弾情報が公開された。ゴジラは日本で生まれ、その名を世界に轟かせている怪獣王。1954年に公開されたシリーズ第1作目の映画『ゴジラ』は観客動員数961万人という当時空前の大ヒットを記録した。以来、日本国内だけで30本以上の映画が製作され、シリーズ累計の観客動員数は1億人を突破。アニメや海外スタジオによる作品も製作され、現在に至るまで、老若男女問わず幅広い人気と圧倒的な知名度を誇っている。

ワンダーフェスティバルは、今年で39年を迎える世界最大級の造形・フィギュアの祭典。2009年[夏]より会場を幕張メッセに移し、例年約2000の出展者と最大5万人を超える参加者のイベントとなり、国内のみならず海外のファンからも大きな関心を集める一大イベントとなっている。プロ、アマチュアを問わず、自分たちが腕によりをかけて製作したガレージキットを持ち寄って展示・販売する『ワンダーフェスティバル』。一品限りの造形物や各プロディーラーの新製品、限定品などが並ぶ他、コスプレイヤーによるコスプレ等も行われる事が大きな魅力となっている。今回、『ワンダーフェスティバル2024[夏] では今年で70周年を迎える「ゴジラ」と、創業60周年を迎えた海洋堂との特別コラボ企画を実施。第1作の『ゴジラ』(1954年)から最新作の『ゴジラ -1.0』(2023年)までのゴジラやその他の怪獣たちが大集結する圧巻の展示コーナーや、ここだけしか体験できないコンテンツが登場予定だ。幕張メッセに襲来する怪獣たちの祭典をぜひお楽しみいただきたい。東宝特撮ワンフェスのメインビジュアルは、数多くの国内外映画作品のコンセプトアートを手がけるハリウッドで大活躍のコンセプトアーティスト田島光二氏が手掛けた。ワンダーフェスティバルのプレイベントが開催された年と同じ『ゴジラ(1984)』が、ワンダーフェスティバルの現在の会場である幕張メッセに様々な東宝怪獣と共に進撃してくる様子を怪獣映画ポスター風に描いている。そしてこのメインビジュアルに登場するゴジラ(1984)が、未塗装・未組立の胸像ガレージキット化決定。映画『ゴジラ(1984)』ラストシーンの火口の噴煙と、東宝特撮ワンフェスのメインビジュアルの雰囲気を1つの造形として演出。 『ゴジラ(1984)』の特徴的である恐ろしげな表情と緻密なディティールで、田島光二氏ならではの解釈とアレンジが利いた唯一無二のアイテムになっている。台座用に、東宝特撮ワンフェスのロゴが刻印されたプレートが付属する。『ゴジラ(1984)』公開から40周年、そして東宝特撮ワンフェス開催を記念した特別なアイテムだ。また2022年のゴジラ・フェスで公開され、その後YouTube総再生回数1000万回を突破した『ゴジラVSガイガンレクス』に登場するゴジラを未塗装・未組立のレジンキャストで初キット化!原型制作は『ゴジラVSガイガンレクス』の映像制作を手がけた上西琢也氏本人が担当した。GEMSTONEから誕生したゴジラが本編そのままのリアルな造形となって、東宝特撮ワンフェス開催記念アイテムとして登場! キット化にあたり、最高の物にすべく何度も調整を重ね、体表の質感、ポージング、目の造形など上西監督のこだわりが細部にまで注入された生物味溢れるゴジラをぜひご堪能あれ。なお上記2キットは、ワンダーフェスティバル終了後、海洋堂オンラインストアや海洋堂直営店でもリリース予定だ。さらに会場内の第7ホール(企業ゾーン・東宝特撮ワンフェスブース内)では、東宝特撮ワンフェス特別企画『オール怪獣造形総進撃コーナー』も実施!ワンダーフェスティバルに出展するプロ・アマの造形作家たちが生み出した東宝怪獣の造形作品を一挙展示! あの怪獣も、あのメカも、普段は見ることができない豪華競演が実現!「欲しいモノは、つくればいい!」そんな作家たちのガレージキットスピリッツを会場で体感せよ!これに加え、同じ東宝特撮ワンフェスブース内では、「ゴジラ」アイテムの最新情報や一押しアイテム情報が手に入る企業プロモーションブースが登場!一日限定の「東宝特撮ワンフェス POP UP STORE」も展開される。ゴジラはじめ東宝作品の各種商品が目白押しだ。ゴジラファンの方はぜひお立ち寄りを。東宝特撮ワンフェスではさらなる企画も用意されているが、その他の詳細は後日発表されるとのこと。『ワンダーフェスティバル2024[夏]』の特設サイトでは、出展者情報や会場マップを公開中。2024年6月13日(木)からは前売り入場券も申込み可能だ。東宝特撮ワンフェス参加希望の方は、各方面の情報のご確認を!TM & (C) TOHO CO., LTD.