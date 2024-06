ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月21日から全国のゲームセンターなどに順次登場する「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ミニキャラエコバッグ」を紹介します☆

セガプライズ「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ミニキャラエコバッグ」

© SEGA/© CP/© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651324

投入時期:2024年6月21日より順次

サイズ:【大】全長約40×2×40cm/【小】全長約13×2×13cm

種類:全6種(Leo/need、MORE MORE JUMP!、Vivid BAD SQUAD、ワンダーランズ×ショウタイム、25時、ナイトコードで。、バーチャル・シンガー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガ×Colorful Paletteが贈る、スマートフォン向けゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』

「初音ミク」などのバーチャル・シンガーやオリジナルユニットによる書き下ろし楽曲などを演奏して楽しめる音楽リズムゲームです

そんな『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』と「サンリオキャラクターズ」がコラボしたプライズがセガから登場!

「初音ミク」や「ハローキティ」たちが散りばめられた、総柄のエコバッグです。

© SEGA/© CP/© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651324

エコバッグを収納できるポケットには、それぞれのユニットのロゴ、「ハローキティ」や「ハンギョドン」などのサンリオキャラクターたちをレイアウト。

ブルーやグリーン、パープルなど、各ユニットをイメージしたカラーが基調になっているのもポイントです☆

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』と「サンリオキャラクター」がコラボした、賑やかアートのエコバッグ。

セガプライズの「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ミニキャラエコバッグ」は、2024年6月21日からから全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です。

