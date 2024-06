セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年6月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「スティッチ」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「スティッチ」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.

投入時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約65×35×52cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、ディズニーキャラクター「スティッチ」のぬいぐるみが登場!

全長約65×35×52センチで仕上げられた、ボリューム感が魅力の大きなぬいぐるみです。

ピンと伸びた大きな耳や手足の爪もしっかり再現。

頭と胸の毛には、ふわふわの素材が使用されています。

ちょこんと座るかわいい姿に癒やされるプライズです☆

セガプライズの”グランデぬいぐるみ”に「スティッチ」が仲間入り。

「スティッチ」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.は、2024年6月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

