30日、函館競馬場で行われた巴賞(3歳上・オープン・芝1800m)は、ハナを切ってそのまま逃げ切った岩田康誠騎手騎乗の2番人気ホウオウビスケッツ(牡4、美浦・奥村武厩舎)が、1番人気デビットバローズ(牡5、栗東・上村洋行厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分46秒8(良)。

さらにハナ差の3着に5番人気アケルナルスター(牡5、美浦・清水英克厩舎)が入った。なお、3番人気サンストックトン(牡5、美浦・鹿戸雄一厩舎)は6着に終わった。

勝ったホウオウビスケッツは、父マインドユアビスケッツ、母ホウオウサブリナ、その父ルーラーシップという血統。逃げ切りでオープン初勝利を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆ホウオウビスケッツ(牡4)

騎手:岩田康誠

厩舎:美浦・奥村武

父:マインドユアビスケッツ

母:ホウオウサブリナ

母の父:ルーラーシップ

馬主:小笹芳央

生産者:岡田スタツド

【全着順】

1着 ホウオウビスケッツ 2人気

2着 デビットバローズ 1人気

3着 アケルナルスター 5人気

4着 オニャンコポン 4人気

5着 ラリュエル 11人気

6着 サンストックトン 3人気

7着 ナイママ 16人気

8着 ショウナンバシット 9人気

9着 ショウナンマグマ 6人気

10着 グリューネグリーン 7人気

11着 サトノエルドール 13人気

12着 リューベック 12人気

13着 エミュー 10人気

14着 ワールドリバイバル 8人気

15着 フォワードアゲン 15人気

16着 モントライゼ 14人気