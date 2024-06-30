巴賞を制したホウオウビスケッツ(撮影：山中博喜)

写真拡大

　30日、函館競馬場で行われた巴賞(3歳上・オープン・芝1800m)は、ハナを切ってそのまま逃げ切った岩田康誠騎手騎乗の2番人気ホウオウビスケッツ(牡4、美浦・奥村武厩舎)が、1番人気デビットバローズ(牡5、栗東・上村洋行厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分46秒8(良)。

　さらにハナ差の3着に5番人気アケルナルスター(牡5、美浦・清水英克厩舎)が入った。なお、3番人気サンストックトン(牡5、美浦・鹿戸雄一厩舎)は6着に終わった。

　勝ったホウオウビスケッツは、父マインドユアビスケッツ、母ホウオウサブリナ、その父ルーラーシップという血統。逃げ切りでオープン初勝利を飾った。

【勝ち馬プロフィール】
◆ホウオウビスケッツ(牡4)
騎手:岩田康誠
厩舎:美浦・奥村武
父:マインドユアビスケッツ
母:ホウオウサブリナ
母の父:ルーラーシップ
馬主:小笹芳央
生産者:岡田スタツド

【全着順】
1着　ホウオウビスケッツ　2人気
2着　デビットバローズ　1人気
3着　アケルナルスター　5人気
4着　オニャンコポン　4人気
5着　ラリュエル　11人気
6着　サンストックトン　3人気
7着　ナイママ　16人気
8着　ショウナンバシット　9人気
9着　ショウナンマグマ　6人気
10着　グリューネグリーン　7人気
11着　サトノエルドール　13人気
12着　リューベック　12人気
13着　エミュー　10人気
14着　ワールドリバイバル　8人気
15着　フォワードアゲン　15人気
16着　モントライゼ　14人気