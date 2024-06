all at onceが、7月6日から大阪府枚方市のひらかたパークで開催される新イベント<七夕ランタンフェス2024 in ひらかたパーク>の公式アンバサダーに就任した。これに加えて、同イベント公式テーマソングに七夕を表す季語がタイトルの楽曲「星合」が起用されることも決定した。枚方市は“七夕伝説”ゆかりの地であり、ひらかたパークの近くを流れる天野川は、川砂が白く光って見えることから、天上の天の川になぞらえ名づけられた。<七夕ランタンフェス>は“ひらかたパークで季節を感じられるイベントを開催したい”という若手社員の想いから始まり、七夕にちなんだ内容となる新イベントだ。イベント会場内にはランタンほか、天の川をイメージしたフォトスポット、水に浸すと運勢が浮かび上がってくる水みくじ、またランタンをイメージしたオリジナルドリンクなど、盛りだくさん。

■<七夕ランタンフェス2024 in ひらかたパーク>

開催日程:7月6日(土)、7日(日)、13日(土)、14日(日)、15日(月)

打ち上げ時間:1部12:30〜 / 2部16:00〜

開催場所:ひらかたパーク イベントホールII

https://www.hirakatapark.co.jp/topic/show/2024-lantern-fes/



公式テーマソング:all at once 「星合」

作詞 作曲 編曲:Ra-U

配信リンク:https://bzone.co.jp/ex/subsclink/?no=aao-0004

※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット放送『名探偵コナン』エンディングテーマ



開催日程:7月6日(土)、7日(日)、13日(土)、14日(日)、15日(月)打ち上げ時間:1部12:30〜 / 2部16:00〜開催場所:ひらかたパーク イベントホールIIhttps://www.hirakatapark.co.jp/topic/show/2024-lantern-fes/公式テーマソング:all at once 「星合」作詞 作曲 編曲:Ra-U配信リンク:https://bzone.co.jp/ex/subsclink/?no=aao-0004※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット放送『名探偵コナン』エンディングテーマ

関連リンク

◆all at once オフィシャルサイト

◆all at once オフィシャルTwitter

◆all at once オフィシャルInstagram

◆all at once オフィシャルYouTubeチャンネル

◆all at once オフィシャルサイト◆all at once オフィシャルTwitter◆all at once オフィシャルInstagram◆all at once オフィシャルYouTubeチャンネル

公式テーマソングに選ばれた「星合」は、過去にテレビアニメ『名探偵コナン』のエンディングテーマに起用されたこともある楽曲だ。お互いを想い合いながらもなかなか会うことができない、そんなふたりの関係を七夕の織り姫と彦星に重ね合わせて描かれた。イベント会場では「星合」に加え、「JUST BELIEVE YOU」「夜光気球」のミュージックビデオも放映されるとのこと。以下にall at onceのコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「この度、<七夕ランタンフェス2024 in ひらかたパーク>公式アンバサダーに就任しました、all at onceです。まずは選んでいただき本当にありがとうございます。そして僕たちの楽曲「星合」も公式テーマソングに選ばれました!!七夕の季節にぴったりな曲になっています!素敵なランタンのライトアップと共に沢山聴いてくれると嬉しいです。この夏はひらパーで素敵な思い出をつくりましょう!!」──all at once◆ ◆ ◆