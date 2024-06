(MCU)映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド(原題)』に参加するジャンカルロ・エスポジートが、同作で演じるキャラクターについてヒントを明かしている。

米の取材にて、「MCUで演じる役は、過去に演じたキャラクターとどう違うか?」と質問されたエスポジート。代表作の1つ、「ブレイキング・バッド」のグスタボ・“ガス”・フリング役を引き合いに出し、MCUで演じる役は物理的にも心理的にも脅威を与えるようなキャラクターであることをほのめかした。

「別の世界において、私は本物のワル(real badass)です。かつてガス・フリングとして、知的な面でのワルさを少し見せましたが、MCUでは(あらゆる面で)ワルな姿を見せることになります。それが楽しみです。」

Giancarlo Esposito as Gray Bourgeois - Parish _ Season 1, Episode 2 - Photo Credit: Alyssa Moran/AMC

さらに「演技とは、体のすべての部分、感情、感覚、気持ちを使って何かを表現することです。しかし私が今回のように体を使う姿は、これまでに見たことがないでしょう」と述べ、MCUではアクションに挑むことを示唆。「MCUはワクワクする場所です。誰を演じるかは言えませんが、その姿を見たら興奮すると思います」と予告した。

「ブレイキング・バッド」のガスも最恐の悪役だったが、彼は物理的な戦闘に絡む武闘派ではなく、戦略や組織力を駆使する冷徹な頭脳派。一方『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』でエスポジートが演じる役は、より直接的で戦闘スキルに長けた悪役になりそうだ。

『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』は2025年2月14日米公開予定。

