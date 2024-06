1990年より長くにわたりJAPANESE SKINHEADSシーンを牽引してきた鐵搥が、今月初頭にスペインバルセロナで開催されたSKINHEADSフェスティバル『CHAOS IN THESUN 2024』のメインアクトとして出演、その模様のレポートと写真データが公開された。

そして、鐵搥が主催する『ICE PICK』が今年も新代田FEVERにて開催されることが決定。90年代より開催されてきた、全国各地を代表するSKINHEADSバンドが一同に会するイベント『ICE PICK』、5月6日に急逝した札幌在住SKINHEADSバンド・壬生狼のドラム菅弘典氏を追悼する企画や、90年代初頭に活動していた雷(Ikazuchi)、Bull The Buffalosのラインナップにも注目。また、e+によるチケットの最速先行予約がスタート、7月7日(日)23:59まで受付中となっている。

ICE PICK'24 『In memory of Hironori "MIBURO" Suga』

『CHAOS IN THESUN 2024』 オフィシャルレポート

スペインでのイベントを伝える上で、彼の言葉が最も的を得ているので引用させてもらう事にする。

異国の風とcultureを感じてもらえれば幸いです。



このイベントは、文字通り全世界の同胞が一堂に会したという点で、非常に独特で唯一無二のものだった。 イングランド、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和国、フィンランド、アイルランド、イタリア、ハンガリー、ドイツ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、オーストリア、ギリシャ、スコットランド、スロバキア、セルビア、スウェーデン、スペイン、アメリカ、オーストラリア、ロシア、アルゼンチン、ブラジル、中国、日本、コロンビア、キルギス、メキシコ……。 両日の野外コンサートだけでなく、ビーチでも、ホテルでも、バーでも、レストランでも……どこでも、ユーモアあふれるスキンヘッズに出会い、世界の他のサブカルチャーにはない結束力を感じた。 そして私にとってのケーキの上のアイシング(最高のもの)は、例えば30年近く前に初めてUltima ThuleやSledgehammerを聴いたとき、いつか彼らとステージを共にするとは思ってもみなかったという事実でした……夢が叶ったのです。 イベント全体のように。 誰かが書いていたように、地球上のあらゆる場所から最高の人々が集まったのだ……。



Operace Artaban : Milos Prozretelný

Sledgehammer Sound Service

I'm going to quote him as his words are the most pertinent in conveying the events in Spain



Ještě přidám pár fotek z naprosto neskutečného minulého víkendu. Ta akce byla naprosto ojedinělá tím, že se tam sešeldoslova celý svět našich lidí. Takže Anglie, Belgie, Bulharsko, Česko, Finsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Skotsko, Slovensko, Srbsko, Švédsko, Španělsko, USA, Austrálie, Rusko, Argentina, Brazílie, Čína, Japonsko, Kolumbie, Kyrgyzstán, Mexiko......A hlavně tam všude po celou vládla naprostofantastická a pozitivní atmosféra. Nejen na samotném open-air koncertě oba dny, ale i na pláži, v hotelech, barech, restauracích v okolí.....Všude jste potkávali skinheads v dobrém rozmaru, člověk cítil tu soudržnost kterou nemá žádná jinásubkultura světě. A jako třešnička na dortu pro mě bylo to, že když jsem poprvé někdy skoro před 30 lety slyšel napříkladUltima Thule nebo Sledgehammer, nikdy by mě nenapadlo, že s nimi budu jednou sdílet pódium......To byl sen. Jako celáakce. Jak někdo napsal, setkali se ti nejlepší lidé z celé planety..... 。



Operace Artaban : Milos Prozretelný

Sledgehammer Sound Service