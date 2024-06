NEXZ、日本テレビ系『THE MUSIC DAY 2024』出演決定！日本のTV音楽番組で初パフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NEXZ(読み:ネクスジ)が、7月6日15時から生放送される、日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2024』に出演することが決定した。今回が、彼らにとって日本のTV音楽番組初のパフォーマンス披露となる。

2024年のテーマは “サプライズ”。日本のTV音楽番組初となるNEXZの登場自体が、まさにサプライズだ。

6月14日に『Nizi Project Season 2』を2023年7月から半年間見守ってきた、同じく日本テレビ系の情報番組『DayDay.』にスタジオ生出演し“日本デビュー”決定を報告。グローバルデビュー曲「Ride the Vibe」を日本のTV初歌唱したのも記憶に新しい彼ら。韓国でJ.Y. Parkのもとトレーニングを積んできた成果を披露するべく、あえて韓国語での歌唱に挑む姿が視聴者の胸を打った。

『THE MUSIC DAY 2024』での歌唱曲はまだ発表されていないが、果たしてどんなパフォーマンスが待っているのか。7月6日の生放送をぜひチェックしよう。

さらに、ルイ・ヴィトンをまとった表紙でNEXZが初登場した『NYLON JAPAN』(6月28日発売)が大好評を博しているなか、今度は「DIOR」×『SPUR』とのコラボが実現。“DIORと描く、次世代の美” と銘打って、7月23日発売の『SPUR 9月号増刊版』で表紙を飾る。こちらもNEXZとDIORが織り成すあらたな“美”の共演が世間の注目をさらうことだろう。

さらに、8月に控える日本デビューとSHOWCASEでの来訪を受け、福岡県では福岡PARCO・大丸福岡天神店との連動キャンペーンが決定。

VOL.1が福岡PARCO(7月1日~7月17日)、VOL.2が大丸福岡天神店(7月18日~8月5日)と2段階に分けて実施される本キャンペーン。税込2,000円以上購入するとランダムステッカーが先着でプレゼントされたり、メンバーコメント入りの限定館内放送が流れたり、初公開の写真も含まれるミニパネル展が開催されたりと様々なイベントが展開される予定だ。

リーダーのTOMOYA、“顔面国宝” の愛称で知られるYUが福岡県出身ということで、一番乗りでのキャンペーン実施となる福岡エリア。まずは7月1日、VOL.1開催の福岡PARCOへ足を運んでみよう。

8月21日リリースのJapan 1st EP『Ride the Vibe(Japanese Ver.)/ Keep on Moving』での“日本デビュー” に向け、準備は万端だ。

番組情報

日本テレビ『THE MUSIC DAY 2024』

07/06(土)15:00~22:54

出演者:総合司会 櫻井翔

MC 羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ

ネクストゲート進行 市來玲奈アナ

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』

