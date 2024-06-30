¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬¼þ´§±§¤Ø¤Îº¹ÊÌÈ¯¸À¤Ç¸·È³¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÂçÇÈÌæ¡Ö±Êµ×¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×
¡¡£Æ£±¤Î£Ò£Â¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤ÎÍ½Áª¤Ç¥¶¥¦¥Ð¡¼¤Î¼þ´§±§¡Ê£²£µ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æº¹ÊÌÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ£´Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£¶£¹£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÍ½Áª£Ñ£±¡Ê£±²óÌÜ¡Ë¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¤Ç¼þ¤Ë³ä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢ÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤Èº¹ÊÌÍÑ¸ì¤òÏ¢È¯¡£¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÌµÀþ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿³ºº°Ñ°÷¡Ê¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥É¡Ë¤¬³ÑÅÄ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼Â»Ü¡£ÆÃ¤Ëº¹ÊÌÍÑ¸ì¤Î¤Û¤¦¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢£´Ëü¥æ¡¼¥í¤È¤¤¤¦¹â³ÛÈ³¶â¤Î¸·È³¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¤½¤Î±Ñ¸ì¤Î°ÕÌ£¤ò¡Ö¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼Õºá¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥É¤Ïº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤ÇÈ¾³Û¤Î£²Ëü¥æ¡¼¥í¤òÍ±Í½¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤Î°ãÈ¿¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÖ¶â¤¹¤ë·èÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Öº£Æü¥é¥¸¥ª¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¸Î°Õ¤Ë»È¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¼«¿È¤â¤½¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÕÌ£¤ò´°Á´¤Ë¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò¤è¤ê¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ïµö¤µ¤ì¤º¡¢µö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¼Õºá¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º¹ÊÌÍÑ¸ì¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñÈÇ£Ø¤Î¡ÖÈùÇî¡×¤Ç¤Ï¡ÖÏª¹ü¤Êº¹ÊÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ï±Êµ×¤Ë¶¥µ»¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡ª¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡×¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÉî¿«Åª¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¹ÊÌÈ¯¸ÀÁûÆ°¤¬·è¾¡¡Ê£³£°Æü¡Ë¤ÎÁö¤ê¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡Ä¡£