レースが行われた福島競馬場(c)netkeiba

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　30日、福島競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1800m・16頭)は、中団後方から直線で一気に脚を伸ばした三浦皇成騎手騎乗の3番人気デルアヴァー(牡2、栗東・松永幹夫厩舎)が、中団から脚を伸ばした2番人気ニヴルヘイム(牡2、美浦・栗田徹厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分49秒9(良)。

　さらに3/4馬身差の3着に9番人気パートオブワールド(牝2、美浦・竹内正洋厩舎)が入った。なお、1番人気マイネルアレス(牡2、美浦・相沢郁厩舎)は4着に終わった。

　勝ったデルアヴァーは、父Frankel、母Amour Briller、その父Smart Strikeという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆デルアヴァー(牡2)
騎手:三浦皇成
厩舎:栗東・松永幹夫
父:Frankel
母:Amour Briller
母の父:Smart Strike
馬主:前田幸治
生産者:North Hills Co.

【全着順】
1着　デルアヴァー　3人気
2着　ニヴルヘイム　2人気
3着　パートオブワールド　9人気
4着　マイネルアレス　1人気
5着　マキャベリー　6人気
6着　キャノンビーチ　7人気
7着　ソルエパトリオット　12人気
8着　チョングク　16人気
9着　エコロディーナ　8人気
10着　ラストレガシー　5人気
11着　ポッドロワール　4人気
12着　リネンフラッシュ　11人気
13着　サザンブラック　13人気
14着　グランノーヴ　14人気
15着　エルバステラ　10人気
16着　スーパーホース　15人気