30日、福島競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1800m・16頭)は、中団後方から直線で一気に脚を伸ばした三浦皇成騎手騎乗の3番人気デルアヴァー(牡2、栗東・松永幹夫厩舎)が、中団から脚を伸ばした2番人気ニヴルヘイム(牡2、美浦・栗田徹厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分49秒9(良)。

さらに3/4馬身差の3着に9番人気パートオブワールド(牝2、美浦・竹内正洋厩舎)が入った。なお、1番人気マイネルアレス(牡2、美浦・相沢郁厩舎)は4着に終わった。

勝ったデルアヴァーは、父Frankel、母Amour Briller、その父Smart Strikeという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆デルアヴァー(牡2)

騎手:三浦皇成

厩舎:栗東・松永幹夫

父:Frankel

母:Amour Briller

母の父:Smart Strike

馬主:前田幸治

生産者:North Hills Co.

【全着順】

1着 デルアヴァー 3人気

2着 ニヴルヘイム 2人気

3着 パートオブワールド 9人気

4着 マイネルアレス 1人気

5着 マキャベリー 6人気

6着 キャノンビーチ 7人気

7着 ソルエパトリオット 12人気

8着 チョングク 16人気

9着 エコロディーナ 8人気

10着 ラストレガシー 5人気

11着 ポッドロワール 4人気

12着 リネンフラッシュ 11人気

13着 サザンブラック 13人気

14着 グランノーヴ 14人気

15着 エルバステラ 10人気

16着 スーパーホース 15人気