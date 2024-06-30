■＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.13＞



▼2024年7月27日(土) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ7月28日(日) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ〒010-0511 秋田県男鹿市船川港字外ヶ沢152open9:00 / start10:00(予定) / 終演21:00(予定)※雨天決行【7月27日出演者】※50音順打首獄門同好会、かりゆし58，キュウソネコカミ、Crystal Lake、TOTALFAT、バックドロップシンデレラ、HEY-SMITH、MY FIRST STORY、ヤバイTシャツ屋さん、RIZE、The Ravens【7月28日出演者】※50音順ELLEGARDEN、coldrain、G-FREAK FACTORY、SiM、SHADOWS、Dragon Ash、HYDE、Paledusk、The BONEZ、山嵐、ROTTENGRAFFTY▶両日出演：OxNxDxA〜男鹿なまはげ太鼓推進協議会。▶オープニングアクト(地元枠)：近野淳一(鴉)、SBE、Howling With Pain、NEVER FADE▶ONRF SP STAGE：FMX(フリースタイルモトクロス)▼チケット ※全自由(各税込)・1日券＝7月27日券／7月28日券：前売￥9,500／当日￥11,000・2日間通し券＝7月27日-28日：￥18,000・特別割引チケット(高校生以下)：￥5,000 ※前売り各1日券のみ／男鹿市内プレイガイドにて限定発売※入場整理番号なし※小学生以下無料(要保護者同伴)・駐車券：1台￥3,000・簡易テントエリア券：1区画(2ｍ×2ｍ) ￥2,000●入場券発売：2024年4月13日10:00・ローソンチケット [Lコード:22587] https://l-tike.com/order/?gLcode=22587・チケットぴあ [Pコード:266-620] https://w.pia.jp/t/onrf13/・イープラス https://eplus.jp/onrf13/●駐車券発売：2024年4月13日10:00・ローソンチケット [Lコード:22590] https://l-tike.com/order/?gLcode=22590・チケットぴあ [Pコード:266-628] https://w.pia.jp/t/onrf13/・イープラス https://eplus.jp/onrf13/●簡易テントエリア券：2024年5月11日10:00・チケットぴあ [Pコード:266-636] https://w.pia.jp/t/onrf13/●シャトルバス券：4月28日10:00・チケットぴあ [Pコード：269-826]（問）OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL実行委員会 0185-24-2226