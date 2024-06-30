＜男鹿フェス vol.13＞タイムテーブル発表、初日トリは打首獄門同好会、2日目大トリは山嵐
野外フェス＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.13＞が2024年7月27日および28日の2日間、秋田県男鹿市船川港内特設ステージで開催される。このたび同フェスのタイムテーブルが発表となった。
◆＜男鹿ナマハゲロックフェスティバル＞ 画像
オープニングアクトに続くトップは、初日がOxNxDxA〜男鹿ナマハゲ太鼓推進協議会。2日目はPALEDUSKが務める。そして、初日トリは2024年に結成20周年を迎えた打首獄門同好会、2日目の大トリは同フェスの顔役でもある山嵐だ。
■＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.13＞
7月27日(土) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
7月28日(日) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
〒010-0511 秋田県男鹿市船川港字外ヶ沢152
open9:00 / start10:00(予定) / 終演21:00(予定)
※雨天決行
【7月27日出演者】※50音順
打首獄門同好会、かりゆし58，キュウソネコカミ、Crystal Lake、TOTALFAT、バックドロップシンデレラ、HEY-SMITH、MY FIRST STORY、ヤバイTシャツ屋さん、RIZE、The Ravens
【7月28日出演者】※50音順
ELLEGARDEN、coldrain、G-FREAK FACTORY、SiM、SHADOWS、Dragon Ash、HYDE、Paledusk、The BONEZ、山嵐、ROTTENGRAFFTY
▶両日出演：OxNxDxA〜男鹿なまはげ太鼓推進協議会。
▶オープニングアクト(地元枠)：近野淳一(鴉)、SBE、Howling With Pain、NEVER FADE
▶ONRF SP STAGE：FMX(フリースタイルモトクロス)
▼チケット ※全自由(各税込)
・1日券＝7月27日券／7月28日券：前売￥9,500／当日￥11,000
・2日間通し券＝7月27日-28日：￥18,000
・特別割引チケット(高校生以下)：￥5,000 ※前売り各1日券のみ／男鹿市内プレイガイドにて限定発売
※入場整理番号なし※小学生以下無料(要保護者同伴)
・駐車券：1台￥3,000
・簡易テントエリア券：1区画(2ｍ×2ｍ) ￥2,000
●入場券発売：2024年4月13日10:00
・ローソンチケット [Lコード:22587] https://l-tike.com/order/?gLcode=22587
・チケットぴあ [Pコード:266-620] https://w.pia.jp/t/onrf13/
・イープラス https://eplus.jp/onrf13/
●駐車券発売：2024年4月13日10:00
・ローソンチケット [Lコード:22590] https://l-tike.com/order/?gLcode=22590
・チケットぴあ [Pコード:266-628] https://w.pia.jp/t/onrf13/
・イープラス https://eplus.jp/onrf13/
●簡易テントエリア券：2024年5月11日10:00
・チケットぴあ [Pコード:266-636] https://w.pia.jp/t/onrf13/
●シャトルバス券：4月28日10:00
・チケットぴあ [Pコード：269-826]
（問）OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL実行委員会 0185-24-2226
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