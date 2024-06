人気の英語インフルエンサー・Mayu氏が、初めて留学した際に驚いたこと。それは「ネイティブは超簡単な英語で話している」ということでした。現地の人が実際に使っているのは、be、have、do、getなど、中学で習うものばかりだったのです。それでも多くの日本人が「英語の意味がわからない」「英語で言えない」となるのは、ただ動詞の使い方や表現を知らないだけ。Mayu氏、Forrest Baker氏の共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)より一部を抜粋し、今回は「go」の使い方を紹介します。

「go」:ひと言でいえば〈話の中心から離れて、行く〉イメージ

[図表1]「go」のコアイメージ イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

「go」の定義

【定義 杞圓、進む

〈例文〉You should definitely go to that sushi restaurant.(絶対あの寿司屋さんに行ったほうがいいよ。)

【定義◆杁遒襦⇔ち去る

〈例文〉I’m sorry to interrupt you, but I have to go.(話の途中で申し訳ないんだけど、もう行かなきゃいけないんだ。)

【定義】置かれる、入る

〈例文〉Where does this go on the shelf?(これは棚のどこに置けばいい?)

【定義ぁ曄舛砲覆襦

〈例文〉The milk went bad.(牛乳が腐った。)

【定義ァ杰聞圓垢襦

〈例文〉Things are going well at work.(職場では物事がうまくいっている。)

[図表2]go to shopping は間違い! イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

[図表3]have been to vs. have gone to イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

「流行る」は「go around」。goを使った句動詞*

(*2語以上で一つの動詞の役割を果たす語句のこと。「動詞+副詞」「動詞+前置詞」「動詞+副詞+前置詞」の3パターンがある。)

[図表4]本稿で使われている記号 出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆go after sth/sb(〜を追いかける)

⇒The police went after the shoplifter, but he got away.(警察は万引き犯を追ったが、彼は逃げ切った。)

◆go against sth/sb(〜に反する、〜に合わない、〜に逆らう)

⇒Bringing your pet snake to the office goes against company rules.(ペットの蛇をオフィスに連れてくることは、会社の規則に反する。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆go ahead(進める、どうぞ)

⇒Forrest:Can I finish your french fries?(残りのポテト食べてもいい?)

Mayu:Go ahead!(良いよ!)

◆go along with sth/sb(〔話や意見など〕にのる、従う)

⇒I went along with my boss’s plan even though I didn’t think it was a very good idea.(正直あまり良い考えだとは思わなかったが、私は上司の計画に賛同することにした。)

◆go around(sth/sb):

福舛髻貌阿回る、旅行する

⇒It’s easy to go around Tokyo using public transportation.(公共交通機関を使って東京を旅するのは簡単だ。)

広まる、流行る

⇒There’s a rumor going around that Josh actually wears a wig.(ジョッシュは実はカツラなんじゃないかという噂が広まっている。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆go around doing(〜して回る、しまくる)

⇒You can’t go around hitting on all the women in your office. You’re gonna get fired.(職場の女性全員を口説いて回っちゃだめだよ。クビになるよ。)

◆【超重要】go away:

,匹海へ行く

⇒Go away. You’re annoying.(どっか行って。イライラする。)

△覆なる、消える

⇒I didn’t take any medicine for my cold, but it went away on its own after a few days.(風邪をひいたとき、薬は何も飲まなかったが、数日後には勝手に症状が消えた。)

◆go back(to sth/sb/doing)(〔〜に〕戻る、帰る)

⇒Some people never go back to their home countries after studying abroad.(留学後に、母国に戻らない人もいる。)

◆go by(過ぎる、通り過ぎる)

⇒The older you get, the faster time seems to go by.(歳を取れば取るほど、時は早く過ぎ去るようだ。)

◆go by sth:

舛砲舛腓辰販ち寄る

⇒Let’s go by the grocery store on the way home.(家に帰る途中でスーパーに寄ろう。)

◆舛把未襦◆舛箸いμ樵阿巴里蕕譴討い襦

⇒Mayu: Have you ever had a nickname?(ニックネームあったことある?)

Forrest:I used to go by “Mori-chan” in my club at college, but nobody calls me that anymore.(大学の部活では、「森ちゃん」で知られてたこともあったけど、もう誰もそうは呼ばないね。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆go down:

_爾る、落ちる

⇒This elevator is going down. We’ll have to wait for the next one.(このエレベーターは下に行くよ。次を待たなきゃ。)

起こる

⇒I heard that some crazy stuff went down at Alex’s party last night.(昨日の夜のアレックスのパーティーでヤバいことが起こったって聞いたよ。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆go down sth(〜をずっと行く)

⇒Annie:Excuse me. Do you know how to get to the library from here?(アニー:すみません。ここから図書館への行き方をご存じですか?)

Yuri:Sure! Just go down Oak St. and it will be right on your left.(優里:もちろん! オークストリートをずっと行ったら、すぐ左にありますよ。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆【超重要】go for sth:

舛鯑世茲Δ氾慘呂垢襦達成しようとする

⇒Go for your dream job. Even if you fail, at least you’ll know you tried.(なりたい職業のために頑張りなよ。もし失敗したとしても、少なくとも自分は努力したって思えるから。)

◆舛欲しい

⇒Yo I could really go for some tacos right now.(ねえ、今めっちゃタコス食べたい。)

◆go in sth(〜に入る、収まる)

⇒Ice cream goes in the freezer, not the cabinet.(アイスクリームは戸棚じゃなくて、冷凍庫に入れるんだよ。)

◆go into sth:

舛鮖呂瓩襦◆舛貌る

⇒David studied philosophy in college, but he ended up going into finance.(デイビッドは大学で哲学を勉強したが、結局は金融業界に入った。)

◆舛鉾颪笋気譴襦

⇒A lot of time and work goes into producing a single issue of a manga, let alone a whole series.(連載は言うまでもなく、たった1巻漫画を発刊するにもかなりの時間と労力が費やされる。)

◆go off:

〔弔襦大きな音を立てる

⇒My alarm goes off at 6 a.m. every morning, but I usually don’t get out of bed until 7.(私のアラームは毎朝6時に鳴るが、普段は7時になるまでベッドから出ない。)

⊂辰┐襦∋澆泙襦

⇒The lights went off in the theater as the play began.(劇が始まると同時に劇場の明かりが消えた。)

◆go off on sb(〜に対して怒りをむき出しにする)

⇒I can’t believe she went off on her boyfriend like that in public. That was really hard to watch.(彼女が彼氏に対して公共の場であんなふうに怒るなんて信じられない。見るに堪えなかった。)

◆【超重要】go on:

‖海

⇒Oh my gosh, the meeting this morning went on for three hours. It could have just been an email.(ああもう。今朝の会議3時間も続いたよ。メールでも済んだ話なのに。)

起こる

⇒There are always things going on in New York City.(ニューヨーク市では常に何かが起こっている。)

◆go on sth:(〔旅など〕に出る)

⇒I went on a trip to Thailand and ate a bunch of spicy food.(タイに旅行して、辛い食べ物をたくさん食べた。)

◆【超重要】go out:

―个襦外出する

⇒I want to finish this assignment by Thursday so I can go out Friday night.(金曜日の夜に外出するために、木曜日までにこの課題を終わらせたい。)

付き合う、デートする

⇒Wow. I heard those two have been going out since high school. It’s amazing that they’re still together.(わお。あの二人は高校からずっと付き合ってるって聞いたよ。まだ続いてるなんてすごいね。)

消える

⇒One time, the power went out while I was watching a horror movie. I was so scared I almost started crying.(あるとき、ホラー映画を見ている間に停電して、怖すぎて泣き出しそうになった。)

◆go over(近づいていく、訪問する)

⇒I went over to the Philippines for spring break, and the beaches were absolutely gorgeous.(春休みにフィリピンに行ったんだけど、ビーチが本当に素敵だった。)

◆【超重要】go over sth:

舛鯆兇┐襦◆舛鯣瑤啀曚┐襦

⇒We have to plan carefully so that we don’t go over budget.(私たちは予算を超えないために慎重に計画しなければならない。)

◆舛鮠椶靴調べる、〜に目を通す

⇒Make sure you go over all your slides before the day of the presentation.(プレゼン当日前に全スライドに目を通すように。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆【超重要】go through sth:

舛鯆未衄瓦韻襦

⇒I went through a long tunnel on the way to Niigata.(新潟に行く途中で長いトンネルを通り抜けた。)

◆舛魴亳海垢襦

⇒She went through a lot of hard times to get where she is today, but it’s made her a really strong person.(彼女は、今の地位につくためにたくさんの辛いときを経験したが、そのおかげで、とても強くなった。)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

〜を調べる、よく探す

⇒I went through all my coat pockets looking for my keys, but I couldn’t find them.(鍵がないかコートの全部のポケットをよく探したが、見つからなかった。)

ぁ舛鮖箸げ未燭后◆舛鯤燭蕕欧襦

⇒I can’t believe you went through an entire liter of ice cream in one day...(1日でアイスクリームを丸々1リットル平らげたなんて信じられない。)

◆go together(合う)

⇒They go together like salt and pepper.(彼らは、塩と胡椒ぐらいお似合いだね。)

◆go up(上がる、昇る)

⇒Prices have been going up lately.(最近は物価が上がっている。)

◆go up to sb/sth(〜に近寄る)

⇒Some people have a hard time going up to strangers to ask for directions.(道を尋ねるために知らない人に話しかけるのに苦労する人もいる。)

◆go with sth/sb(〜に合う、〜と似合う)

⇒That tie doesn’t go with your shirt.(あのネクタイはあなたのシャツには合わない。)

「頑張れ」は「go for it」。goを使った慣用句

◆go behind sbʼs back(〜の陰で何かズルいことをする)

⇒I can’t believe you went behind my back and told everyone my secret!(私のこと裏切って、皆に私の秘密をバラしたなんてありえない!)

イラスト:nankaiine出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆go for it(どうぞ、頑張れ、お先にどうぞ) ※go aheadも類義

⇒Forrest:Can I have one of those cookies?(あのクッキー1枚食べてもいい?)

Mayu: Sure, go for it.(もちろん、どうぞ。)

◆go on a diet(ダイエットをする)

⇒Going on a diet is more effective if you also exercise.(ダイエットはエクササイズもするとより効果的である。)

◆go out of oneʼs way(わざわざ〔無理してまで〕する)

⇒I can’t believe how far he went out of his way to help with your assignment. I think he likes you...(彼が君の課題を手伝うためにわざわざここまでしたなんて。彼は君のこと好きなんだよ…)

◆go too far(度を超す)

⇒Sorry I called your mom fat yesterday when we were arguing. I went too far...(昨日ケンカしてるときに、君のお母さんのことをデブと言ってごめん。本当に言いすぎた…)

◆【超重要】to go:

覆△函舛曚鼻忙弔靴董

⇒There are still 15 more days to go before Christmas! I don’t know if I’ll be able to wait...(クリスマスまでまだあと15日あるよ! 待てるかわかんない…)

∋ち帰りで

⇒I’d like a large fries to go please!(ポテトフライのLを持ち帰りでお願いします!)

◆【超重要】Howʼs it going?(調子はどう?)

⇒Forrest:Hey! How’s it going?(やっほー! 元気?)

Mayu:Pretty well! What about you?(元気だよ! フォレストは?)

◆What goes around comes around.(自分の行いが巡り巡って返ってくる。】

⇒You should try to be nice to people even if you don’t like them. What goes around comes around, you know?(もし好きじゃなくても人には優しくしようとすべきだよ。自分の行いは返ってくるでしょ?)

【著者】Mayu

国際基督教大学(ICU)卒。英検1級、TOEIC990点、TOEFL110点取得。高校3年時に、1年間ニュージャージー州に留学。大学では、言語教育とメディア・コミュニケーション・文化を二重専攻し、専門性を高めるため、アメリカのバーモント州に1年間の交換留学をする。現在は英語や留学についての情報をSNSで発信する傍ら、英語講師をメインに通訳や翻訳家としても活動。

【著者】Forrest Baker

アメリカ出身。ミドルベリー大学にて言語学を中心に日本学を専攻。在学中、国際基督教大学(ICU)に留学。日本語にどっぷりハマり、日本学の学位をもって卒業。卒業後は英語教育に2年間従事し、現在は日本で暮らしながら国際関係の仕事・翻訳業務に携わっている。2017年より日本在住。極度の言語オタク。