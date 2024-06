「SUPERNATURAL スーパーナチュラル」(2005-2020)でサム・ウィンチェスター役を演じたジャレッド・パダレッキが、同じ製作者によるドラマ「ザ・ボーイズ」への出演に意欲を示している。

「スーパーナチュラル」の生みの親エリック・クリプキが手がける「ザ・ボーイズ」には、「スパナチュ」卒業生が多数出演を果たしている。これまでにディーン・ウィンチェスター役のジェンセン・アクレス、ジョン・ウィンチェスター役のジェフリー・ディーン・モーガン、ボビー・シンガー役のジム・ビーヴァー、チャック・シュアリー役のロブ・ベネディクトが登場。クリプキは完結編となるシーズン5で、パダレッキの出演をという。

これを受けて、米はパダレッキに「ザ・ボーイズ」出演の意思を確認。パダレッキはためらいなく「答えはイエスです」と返し、すでにクリプキと話し合いをしていることを明かした。

「僕たちは(役に関する)話をしましたし、実際に今日も話しました。僕の俳優人生において、今は本当に気に入ったプロジェクトや、気に入った人としか仕事をしたくないと思っています。エリック(・クリプキ)と僕は永遠に消えない絆で結ばれていますからね。」

「スーパーナチュラル」終了後、米CWのドラマ「WALKER/ウォーカー」の主演・製作総指揮で多忙を極めていたパダレッキ。しかし同作が打ち切られ、自身のスケジュールに少しの余裕ができた今、クリプキとの再タッグの可能性に胸を膨らませているようだ。

「彼(クリプキ)を尊敬しています。彼のユーモアも大好きです。彼の人柄やストーリーテリングも素晴らしい。だから待ちきれません。来年まで(シーズン5の)撮影は行われないと思いますが、彼が電話をくれる頃には僕の準備も出来ているでしょう。“オーケー、いつ行けばいい?”と言うだけです。」

もし本当にパダレッキの参戦が決定すれば、「スーパーナチュラル」で共に主演を務め、「ザ・ボーイズ」にソルジャー・ボーイ役で出演するジェンセン・アクレスとの再共演が実現するかもしれない。朗報を期待して待ちたい。

