Googleはこのほど、「4 Google tools to help you shop summer sales」において、夏のセール時期を前にお得に買い物をするためGoogle活用術を紹介した。米国の消費者向けにGoogleでお得な価格を見つけるためのツールが紹介されている。4 Google tools to help you shop summer sales○セール検索が急増する夏、Googleが便利なツールを提供

夏は主要なショッピングシーズンの一つであり、特に7月中旬はセールに関するオンライン検索が急増する。44%の消費者が通常日より特定のセールで買い物をすると報告されており、そのような背景から、夏のセールに役立つGoogleのショッピングツールが紹介されている。Googleでお得な価格を見つけることができる機能は次のとおり。○最新のお得な情報を探す「お買い得品を探す」と検索すると、さまざまな小売業者の最新のセール情報が表示されるカルーセルが表示される。カルーセルの下にはさまざまな店舗からの関連性の高いプロモーションや値下げ情報が製品カテゴリー別に整理されて表示されるため、価格比較、製品レビュー、在庫状況、配送情報などに簡単にアクセスできる。○会員価格を見る会員特典を明確に表示する新機能により、米国の消費者は小売店の価格をさらに簡単に確認できるようになった。BestBuy、Petco、Mintedなどの小売店の通常価格と各社のロイヤルティプログラムの割引価格が表示され、購入する前に価格を比較可能。○価格情報を取得する米国の消費者はGoogleで商品の過去90日間の価格履歴を確認でき、本当にお得かどうかを判断できる。○価格を追跡する米国の消費者は特定商品のセール時期を知るために価格アラートを設定できる。商品名の横にあるベルアイコンをクリックするとその商品の価格を追跡し、価格が下がるとメールやプッシュ通知で知ることができる。Googleの新しいショッピングツールを活用することで、消費者は夏のセール期間中に最もお得な価格で商品を購入できる。shopping.google.com/dealsにアクセスしてお得な情報をチェックすることが勧められている。