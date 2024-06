ZEROBESEONE ハン・ユジン、中国雑誌の表紙モデルに抜擢！17歳の素顔に注目

ZEROBASEONEのハン・ユジンが、中国のファッション誌の表紙を飾った。ファッションマガジン「CHIC」は最近、ハン・ユジンと撮影した7月号の表紙とグラビアを公開した。今回のグラビアは「ピンポン、おはよう、学生ユジン」というテーマのもと、17歳の学生であり、ボーイズグループのメンバーとしてのハン・ユジンの一日に注目した。グラビアで彼は、ジャケットとパンツのデニムオンデニムコーデを自分だけのスタイルで着こなし、爽やかなビジュアルをアピール。ユニークなストライプシャツにネクタイを合わせたダンディルックで洗練された魅力も見せた。

表紙だけでなく、温かさとクールな雰囲気が共存するハン・ユジンの様々な姿を、「CHIC」7月号で確認することができる。ハン・ユジンが所属するZEROBASEONEは、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」で、デビューアルバムから3枚連続で発売当日にミリオンセラーを記録した初のK-POPグループとなった。彼らは9月20〜22日のソウル公演を皮切りに、世界8都市で初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」を開催する。