「Zoff」ディズニーコレクションから、『LETS HANG OUT!』がテーマのサングラス「Disney Collection created by Zoff ”Sunglasses”」が登場する。ミッキーマウスならではのキュートなディティールが施されたお洒落サングラスは夏におすすめです!2024年7月12日(金)より、「Zoff」ディズニーコレクションからサングラス5モデル全14種が新登場! 全国のZoff店舗、公式オンラインストア他でお取り扱いがスタートし、6月26日(水)からはZoff公式オンラインストアで先行予約受け付け開始される。

「Disney Collection created by Zoff ”Sunglasses”」は、「LETS HANG OUT!(一緒に遊ぼうよ)」がテーマの新サングラスコレクション。テンプルにデザインされた、ミッキーマウスたちのレトロなアートがポイント♪また、ミッキーマウスのキュートな甥っ子やドナルドダックの甥っ子のわんぱくトリオが本コレクション初登場。さりげなく施された、風船がモチーフのパーツや箔押し、プリントは、大人のファン心をくすぐる細やかなこだわりがプラス。レンズはすべて紫外線カット率99.9%と、デザイン性と実用性を兼ね備えた5モデル全14種がラインナップされている。全てのフレームに、ミッキーフェイスのシルエットデザインのメガネケースと、ミッキーの手を大胆にプリントしたメガネ拭きが付属する。また、Zoff公式Instagramにて「Disney Collection created by Zoff」11周年の新たな試みとして2024年6月26日よりライブ配信が行われる。「Disney Collection created by Zoff ”Sunglasses”」は2024年7月4日(木)19:00より紹介予定! 商品開発担当者からの商品誕生秘話や、サングラスを取り入れたファッション提案など、このライブ配信でしか聞くことができない情報がお届けされるのでこちらもあわせてチェックしてみてね。(C)Disney