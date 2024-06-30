£±£¹£·£±Ç¯¡ÖÃöÌÚ£ö£ó¥¶¡¦¥·¡¼¥¯¡×¸¸¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤ÇàÅ´¤ÎÄÞá¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î»ö¾ð
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û¡ÖÄ¶¡¦Ç³¤¨¤ëÆ®º²¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚÅ¸¡×¡Êµþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¡¦£·³¬ÂçºÅ¾ì¡Ë¤Ï£²£¶Æü¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Ê¿Æü¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎàÃöÌÚ¥Þ¥Ë¥¢á¤¬Ë¬¤ì¡¢£·Æü´Ö¤Ç¤Î¤ÙÌó£³Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£¡¡
¡¡³«ºÅÃæ¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é»×¤ï¤ºÂ¤ò»ß¤á¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦Å¸¼¨ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÁª¼ê¸¢¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚÂÐ¥¶¡¦¥·¡¼¥¯¡¡£¹·î£¶Æü»¥ËÚÃæÅç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡££±£¹£·£±Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£´£¶Ç¯¡Ë¤Îà¸¸¤Î°ìÀïá¤À¡£
à¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î²ø¿Íá¥¶¡¦¥·¡¼¥¯¤Ï¡¢£¶£¹Ç¯£¹·î£±£²Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ª¡¼¥Ç¥È¥ê¥¢¥à¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Îà¤Þ¤À¸«¤Ì¶¯¹ëá¤È¤·¤ÆÍèÆü¤¬Ç®Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£·£±Ç¯£¸·î£¶Æü¤ËÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥·¡¼¥¯¤ÎÍèÆü¤òÈ¯É½¡££¹·î£´Æü¡¢Åìµþ¡¦ÅÄ±à¥³¥í¥·¥¢¥à¤ÇÇÏ¾ì¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼²¦ºÂ¡¢¤½¤·¤Æ£¶Æü¡¢½éÂÐ·è¤È¤Ê¤ëÃöÌÚ¤Î£Õ£Î²¦ºÂ¤ËÏ¢Â³Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åì¥¹¥Ý¤Ï£±ÌÌ¤Ç¡Ö¶²ÉÝ¤Î²ø¿Í¥·¡¼¥¯¤¬½é¤Î½±·â¡ª¡ªÇÏ¾ì¡¢ÃöÌÚ¤ÈÏ¢Â³À¤³¦Àï¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥¯¤ÎÍèÆü¤ÏÆÍÇ¡¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¡££¸·î£²£·Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÐ¥Ü¥Ü¡¦¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¸å¡¢ÆâÂ¡¼À´µ¤Ç¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Ç¤ÎÀÅÍÜ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Æü¥×¥í¤ÏµÞÀÄ²±ê¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¥·¡¼¥¯¤ÎÂåÌò¤ÏàÅ´¤ÎÄÞá¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥¨¥ê¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µÞ¤¤ç¥«¡¼¥É¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤âºî¤êÄ¾¤¹»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£»î¹çÅöÆü¤â»¥ËÚ»ÔÆâ¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡ÖÃöÌÚÂÐ¥·¡¼¥¯¡×¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡ÖÃöÌÚÀïµ¡×¡ÊÁ´£´´¬¡á¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤òÃø¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÎ®ÃÒÈþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¥·¡¼¥¯¤«¤é¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢£¸·î¤Î£Î£×£ÁÁí²ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥¯¤È¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤È¥Æ¥¥µ¥¹¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ£¸·î£¶Æü¤«¤é£³Æü´Ö¡¢¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡½¤Ç³«¤«¤ì¤¿£Î£×£ÁÁí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Ë£··î¤«¤é¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¶¡¼¤¬²¥¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤ÆÍè¤Æ¡¢¶½¹ÔÀïÁè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥¯¤Ï²¾¤Ë£±½µ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë²Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥¯¤È¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ï¥³¥½¥³¥½ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ø°¤¤¤±¤É¡¢¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Î¶½¹ÔÀïÁè¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£ËÜÅö¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÍê¤à¡Ù¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÎ®¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÂåÂØ¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃöÌÚ£Ö£Ó¥¨¥ê¥Ã¥¯Àï¤Ï¹¥»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¶£°Ê¬£³ËÜ¾¡Éé¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀ¸Ãæ·Ñ¡££±ËÜÌÜ¤ÏÃöÌÚ¤¬¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Î¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡£ÃöÌÚ¤¬¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤Î¾¯Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤Ï³§¡¢¶Ã¤¤¤¿¡£
¡ÖÆü¥×¥í¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÃöÌÚ¤¬¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ïà£´¤Î»ú¸Ç¤áá¤Î¥¶¡¦¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ç¥Ó¥¢¥¹¤È¥Í¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡££³¿Í¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÎ®¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥Ç¥Ó¥¢¥¹¤Ï¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÇÏ¾ì¡õÃöÌÚ¤Î£Â£ÉË¤¤ÈÂÐÀï¡Ê£¶£·Ç¯£µ·î£±£´Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©ÂÎ°é´Û¡Ë¡££±ËÜÌÜ¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¤Ç¡£¥í¥¤¥ä¥ë¤ÏÌ¾¥³¥ó¥Ó¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÈÁÈ¤ß¡¢ÃöÌÚ¡õÂçÌÚ¶âÂÀÏºÁÈ¤Î¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¡Ê£¶£¹Ç¯£³·î£±Æü¡¢°¦ÃÎ¸©ÂÎ°é´Û¡Ë¡££²ËÜÌÜ¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹¥Ö¥í¥ó¥³¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¡Ê¥¥ã¥á¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡Ë¤ò·è¤á¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µÏ¿¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡ÃöÌÚ¤Ï£¶£µÇ¯¡Ê¾¼ÏÂ£´£°Ç¯¡Ë¤Î³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô»þÂå¡¢¥Æ¥¥µ¥¹ÃÏ¶è¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¨¥ê¥Ã¥¯¤È¹³Áè¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡££¸·î£²£·Æü¤Ë¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥±¥ª¥à¥«¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤È¥¥é¡¼¡¦¥«¡¼¥ë¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹ÁÈ¤Î£Á£×£ÁÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡££±¡½£±¤«¤éÃöÌÚ¤Ï¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥¯¥í¡¼¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥©¡¼¥ë¤µ¤ì¤ÆÀËÇÔ¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÅì¥¹¥Ý¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃöÌÚ¤Ï¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¤È¤Ïº£Æü¤Ç£µ²ó¤ä¤Ã¤Æ£µ²ó¤È¤âÉé¤±¤¿¡£º£Æü¤Ï¥Õ¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤·¤¿¤·¡¢Éé¤±¤Æ¤â²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦»³ÅÄÎ´µ¼Ô¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é£¶Ç¯¸å¡¢ÃöÌÚ¤Ï²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¹¶ËÉ¤òÈäÏª¤·¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ç²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÃöÌÚ¤È¥·¡¼¥¯¤ÎÂÐÀï¤Ï¥É¥¿¥¥ã¥ó¤«¤é£³Ç¯¸å¤Î£·£´Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£´£¹Ç¯¡Ë¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¼Â¸½¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï£±£±·î£±£²Æü¡¢£±£³Æü¤Ë²Æì¡¦ÆáÇÆ±üÉð»³ÂÎ°é´Û¤Ç£²Ï¢Àï¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½éÆü¤ÏÃöÌÚ¤¬Ë½Áö¤·¤ÆÈ¿Â§Éé¤±¡££²ÆüÌÜ¤Ï¥é¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥·¡¼¥¯¤Ï¾ì³°¤ËÆ¨¤²¤Æ»î¹ç¤òÊü´þ¡£ÃöÌÚ¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥¯¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¶å½£ÃÏ¶è£³Ï¢Àï¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅÓÃæµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡Î®¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Ç¥¥é¡¼¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¤È¿¤òµ¯¤³¤·¡¢»±²¼¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÊÌÇÉ¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Î¤È¤¤È»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Ç¥É¥¿¥¥ã¥ó¡¢ÅÓÃæ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£à¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¡¢°Î¤¤¿Í¤¢¤ë¤¢¤ëá¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤¬Ç¾Î¢¤ËµîÍè¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£º£¤«¤é£µ£²Ç¯Á°¤Î¡¢µ®½Å¤Ê¤ªÊõ¤À¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£