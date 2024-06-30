µíÐ§»Ô¾ì¤Ï¡È¸æ»°²È¡É¤¬¥·¥§¥¢80¡ó°Ê¾å¡£¥á¥Ë¥å¡¼Â¿³Ñ²½¤ò¿Ê¤á¤ëµÈÌî²È¤Î¡ÖÁÀ¤¤¡×¤È¤Ï
¡ÖÉÙ»Î·ÐºÑ³°¿©¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊØÍ÷2023¡×¤Ë¤è¤ì¤ÐµíÐ§¶È³¦¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï5060²¯±ß¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÈÌî²È¡¦¤¹¤²È¡¦¾¾²°¤ÎµíÐ§¸æ»°²È¤¬88¡ó¤È²ÉÀê²½¾õÂÖ¤À¡£ºòº£¤Ç¤Ï¥¦¥ÊÐ§¤äµí¤¹¤Æé¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç3¼Ò¤¬¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1899Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤ÇµíÐ§¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¡¢1971Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Î¥Á¥§¡¼¥ó²½¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿µíÐ§¤ÎµÈÌî²È¡ÊµÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¹¹À¸Ë¡¤ò¿½ÀÁ¡£Æ±¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¢¡¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂ¿³Ñ²½¤µ¤»¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡¡2004Ç¯¤ÎBSEÌäÂê¤Ë¤è¤ëµíÐ§¤ÎÈÎÇäÄä»ß¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ê¤É¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿µÈÌî²È¡£¸½ºß¤Ï¡¢BSEÌäÂê»þ¤ËÏªÄè¤·¤¿Ã±°ì»ö¶È¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤·¤ÆµÒÁØ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¡¢¶ÈÀÓ¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤Ë²óÉü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿ÉÊ¼ï²½¤¹¤ë¤È·Ð±Ä»ñ¸»¤âÊ¬»¶¤·¡¢Ã±°ì»ö¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤è¤ê¤âÍø±×Î¨¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂ¿ÍÍ²½¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¡BSEÌäÂê¤Ç¼çÍ×¿©ºà¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤Ç·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¡¢¢¼ý±×µ¡²ñ¤òÂ¿ÍÍ²½¡¢£Çä¾å¤È¸ÜµÒ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢¡µíÐ§°ì¶Ú¤«¤éËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Î¡ÖµÈÌî²È¡×
¡¡µÈÌî²È¤Ï¡¢µíÐ§¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¡¦ÅâÍÈ¤²¡¦¿Æ»ÒÐ§¡¢¥¦¥Ê¥®¤ä¤¹¤¾Æ¤¡¢ºÇ¶á¤Ï¾Æ¤µû¤òÍÑ¤¤¤¿Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ÉµÒÁØ¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂ¿³Ñ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤²È¤ä¾¾²°¤â¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¾¦ÉÊÀïÎ¬¤À¡£µÈÌî²È¤ÏµíÐ§¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈþÌ£¤·¤¤¤¬¡¢ÅâÍÈ¤²¤âÈþÌ£¤·¤¤¤È¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢ÅâÍÈ¤²¤ÏÂè76²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀìÌçÅ¹¤¬¼ý±×µ¡²ñ¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¥¢¾¦ÉÊ¤ÈÈóÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹¤²¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µíÐ§¤ÎµÈÌî²È¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µíÐ§°Ê³°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤É¤ì¤À¤±´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡µÈÌî²È¤Û¤É¤ÎÂç´ë¶È¤À¤«¤é¼ÒÆâ³°¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â°Â¤¯ÈþÌ£¤·¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÈóÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢¡µíÐ§¤òÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ËÄêÃå¤µ¤»¤¿¸ùÀÓ
¡¡µÈÌî²È¤Ï¡ÖÁá¤¤¡¦°Â¤¤¡¦¤¦¤Þ¤¤¡×¤Î»°Çï»Ò¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ëµíÐ§¤Ë¸Ø¤ê¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Á¡¢µíÐ§¶È³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¾¦ÉÊÄó¶¡¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÁá¤¤¡Ë¡£±ØÁ°¤äÈË²Ú³¹¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤¬10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢1»þ´Ö¤ËÌó6²óÅ¾¤µ¤»¤ëÅ¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£²áµî¤Ë¤ÏµíÐ§¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ï½ÏÎý¿¦¿Í¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤âÆÃ¼ì¤Ê¤ª¤¿¤Þ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÄó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µíÐ§¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µíÆù¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¸¶²Á¤òÄã¸º¡Ê°Â¤¤¡Ë¡£°û¿©Å¹¤ÇÈñÍÑ¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ëFL¡Ê¸¶²Á¡Ü¿Í·ïÈñ¡Ë¥³¥¹¥È¤òÍÞÀ©¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£2000Ç¯¤Î¥Ç¥Õ¥ì»þ¡¢280±ß¤À¤Ã¤¿µÈÌî²È¤ÎµíÐ§¤Ï°Â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡Ê¸½ºß¤Ï468±ßÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡Í¢ÆþÄä»ßÁ°¤Ï¡¢¼çÍ×¿©ºà¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ»º¥·¥ç¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¤Ð¤éÆù¡Ë¤Ï1Kg¤¢¤¿¤ê60±ß¤Ç100g»ÈÍÑ¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÌó80±ß¤Î¸¶²Á¡£Çä²Á300±ß¤Ç¤â¸¶²Á28¡óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤ò¹â²óÅ¾¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µÈÌî²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥ëÈ¢¾¦ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤è¤êÈþÌ£¤·¤¤µíÐ§¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤â³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¦¤Þ¤¤¡Ë¡£»ÈÍÑ¿©ºà¤ÎÉÊ¼Á¤ä°ÂÁ´¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤ä¸ÜµÒ¤ÎÓÏ¹¥¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤ÈÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¸ÜµÒ¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëµíÐ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËµíÐ§¤òÆüËÜ¤Î¿©À¸³è¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡1899Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤ÇµíÐ§¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¡¢1971Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Î¥Á¥§¡¼¥ó²½¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿µíÐ§¤ÎµÈÌî²È¡ÊµÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¹¹À¸Ë¡¤ò¿½ÀÁ¡£Æ±¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡2004Ç¯¤ÎBSEÌäÂê¤Ë¤è¤ëµíÐ§¤ÎÈÎÇäÄä»ß¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ê¤É¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿µÈÌî²È¡£¸½ºß¤Ï¡¢BSEÌäÂê»þ¤ËÏªÄè¤·¤¿Ã±°ì»ö¶È¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤·¤ÆµÒÁØ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¡¢¶ÈÀÓ¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤Ë²óÉü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿ÉÊ¼ï²½¤¹¤ë¤È·Ð±Ä»ñ¸»¤âÊ¬»¶¤·¡¢Ã±°ì»ö¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤è¤ê¤âÍø±×Î¨¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂ¿ÍÍ²½¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¡BSEÌäÂê¤Ç¼çÍ×¿©ºà¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤Ç·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¡¢¢¼ý±×µ¡²ñ¤òÂ¿ÍÍ²½¡¢£Çä¾å¤È¸ÜµÒ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢¡µíÐ§°ì¶Ú¤«¤éËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Î¡ÖµÈÌî²È¡×
¡¡µÈÌî²È¤Ï¡¢µíÐ§¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¡¦ÅâÍÈ¤²¡¦¿Æ»ÒÐ§¡¢¥¦¥Ê¥®¤ä¤¹¤¾Æ¤¡¢ºÇ¶á¤Ï¾Æ¤µû¤òÍÑ¤¤¤¿Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ÉµÒÁØ¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂ¿³Ñ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤²È¤ä¾¾²°¤â¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¾¦ÉÊÀïÎ¬¤À¡£µÈÌî²È¤ÏµíÐ§¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈþÌ£¤·¤¤¤¬¡¢ÅâÍÈ¤²¤âÈþÌ£¤·¤¤¤È¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢ÅâÍÈ¤²¤ÏÂè76²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀìÌçÅ¹¤¬¼ý±×µ¡²ñ¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¥¢¾¦ÉÊ¤ÈÈóÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹¤²¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µíÐ§¤ÎµÈÌî²È¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µíÐ§°Ê³°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤É¤ì¤À¤±´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡µÈÌî²È¤Û¤É¤ÎÂç´ë¶È¤À¤«¤é¼ÒÆâ³°¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â°Â¤¯ÈþÌ£¤·¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÈóÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢¡µíÐ§¤òÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ËÄêÃå¤µ¤»¤¿¸ùÀÓ
¡¡µÈÌî²È¤Ï¡ÖÁá¤¤¡¦°Â¤¤¡¦¤¦¤Þ¤¤¡×¤Î»°Çï»Ò¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ëµíÐ§¤Ë¸Ø¤ê¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Á¡¢µíÐ§¶È³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¾¦ÉÊÄó¶¡¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÁá¤¤¡Ë¡£±ØÁ°¤äÈË²Ú³¹¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤¬10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢1»þ´Ö¤ËÌó6²óÅ¾¤µ¤»¤ëÅ¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£²áµî¤Ë¤ÏµíÐ§¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ï½ÏÎý¿¦¿Í¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤âÆÃ¼ì¤Ê¤ª¤¿¤Þ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÄó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µíÐ§¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µíÆù¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¸¶²Á¤òÄã¸º¡Ê°Â¤¤¡Ë¡£°û¿©Å¹¤ÇÈñÍÑ¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ëFL¡Ê¸¶²Á¡Ü¿Í·ïÈñ¡Ë¥³¥¹¥È¤òÍÞÀ©¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£2000Ç¯¤Î¥Ç¥Õ¥ì»þ¡¢280±ß¤À¤Ã¤¿µÈÌî²È¤ÎµíÐ§¤Ï°Â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡Ê¸½ºß¤Ï468±ßÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡Í¢ÆþÄä»ßÁ°¤Ï¡¢¼çÍ×¿©ºà¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ»º¥·¥ç¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¤Ð¤éÆù¡Ë¤Ï1Kg¤¢¤¿¤ê60±ß¤Ç100g»ÈÍÑ¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÌó80±ß¤Î¸¶²Á¡£Çä²Á300±ß¤Ç¤â¸¶²Á28¡óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤ò¹â²óÅ¾¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µÈÌî²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥ëÈ¢¾¦ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤è¤êÈþÌ£¤·¤¤µíÐ§¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤â³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¦¤Þ¤¤¡Ë¡£»ÈÍÑ¿©ºà¤ÎÉÊ¼Á¤ä°ÂÁ´¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤ä¸ÜµÒ¤ÎÓÏ¹¥¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤ÈÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¸ÜµÒ¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëµíÐ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËµíÐ§¤òÆüËÜ¤Î¿©À¸³è¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£