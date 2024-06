今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『うにうに絵日記』に投稿された、空箱が大好きな猫の光景。投稿は3.9万回以上再生され、「もっちもちのボディをするりと箱の中におさめている」「サイズといい、高さといい、オーダーメイドしたような納まり具合」など多くのコメントが寄せられ話題になっています。

️猫のお気に入りの箱

お部屋にはなんの変哲もない普通のダンボールがおいてあります。この箱は猫のうにちゃんのお気に入りとのこと。猫より一回り小さいように思います。しかし、猫は自分のサイズなど気にせず、置いてある箱に吸い込まれる様にinします。意外とジャストサイズ!角度を変えて正面から観ると、尻尾がするりと綺麗にしまわれる様子も見れ、とっても器用です。

「お気に入りの箱、みっけ!

「よいしょ。」

️他の猫に心配される猫

猫は箱に入って落ち着いています。キョロキョロしながら周りを伺うものの、箱から出る様子は一切ありません。これでは敵が来た時にすぐに手が出せず少し心配になります。この気持ちは他の猫たちとも同じのようです。同居猫が1匹、2匹、「これじゃ自分を守れないけど大丈夫か…?」と言っているかのように、様子を見にきます。

「何かあった時すぐ出れる?」

「大丈夫?出れそう?」

居心地が良すぎて眠くなってしまう猫

お気に入りの箱ということもあり、猫にはとても居心地が良いようです。いつの間にかウトウト…。そしてついに寝てしまいます。まるでベッドのようです。ぴったりサイズのダンボールはきっとあったかいのでしょう。とっても幸せそうで、気持ちよさそうです。

「なんか眠くなってきた…」

「このベッド最高だにゃ」

️いるだけで100点満点。存在感バッチリ!

ただ箱に入ってキョロキョロ、目を動かしてパトロールする猫。次第に眠くなってウトウト、目をつぶります。そんな猫の姿に飼い主さんもメロメロだとか。猫の存在が可愛いですね。猫がいるだけで時間の流れがゆったり幸せに感じますね。

「右側よし!」

「左側もよし!」

「今回も異常ありませんでした!」

「やっぱりここが落ち着くにゃ。」

投稿は海外の方も楽しめるようにと英語の表記もされています。むっちりボディをするりとお気に入りの箱の中に収めた姿は「true professional of Getting into the Box, simply adorable 」「Uni! You're so funny!!」と海外の方からも熱い声が届いています。人気YouTubeチャンネル「うにうに絵日記」では、飼い主さんに甘えた声でアピールしたり、たまには同居猫と戦ったりなど、ほっこり温かい猫生活を過ごすうにちゃんの様子がご覧いただけます。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにうに絵日記」さま

執筆:ぎんじひめ

編集:ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。