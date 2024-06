「スヌーピー in 銀座 2024」オリジナルアート

2024年7月17日(水)より銀座三越で、スヌーピーグッズが集結する「スヌーピー in 銀座 2024」が開催される。展開されるグッズは120点以上で、雑貨やファッション、コスメ、食品と幅広く、どこから見ていいのか迷ってしまうほど。そこでキャラWalkerでは、同イベントの見どころやおすすめグッズを紹介している。今回は、これからの時期に欠かせないドリンクボトルをピックアップ。ここで紹介するアイテムはすべて三越伊勢丹オンラインストアで販売されるので、「銀座三越には遠くて行けない……」という人もチェックしてみて。

「SNOOPY in GINZA 2024 ステンレスボトル」(3630円)

片手で使えるワンプッシュタイプ

「【PEANUTS75周年】ワンプッシュボトル」(3300円)

75ポーズからセレクトしたスヌーピーをぐるりとデザイン

「【PEANUTS75周年】サーモス 」ケータイマグ」(0.5リットル:4400円/0.35リットル:4070円)

コミックに登場するおなじみの凧をフィーチャー。凧を追いかけるキャラクターたちもかわいい

ワンタッチでオープンするせんユニット。飲み口を外して洗えるので、お手入れが簡単

「SNOOPY in GINZA 2024 プラボトル」(1540円)

カラー:メイン

カラー:フォーメーション

カラー:チア

「SNOOPY in GINZA 2024 ペットボトルホルダー」(3080円)

ハンドル付きで持ち運びやすい!

■「スヌーピー in 銀座」オリジナルアートのステンレスボトル「スヌーピー in 銀座」の今年のテーマは「Happiness is dancing!(幸せとは踊ること!)」。スヌーピーと仲間たちが、昨今注目の“ブレイクダンス”をはじめ、“盆踊り”、“チアリーディング”など、さまざまなダンスを踊る様子を描いたオリジナルアートを展開している。同イベント限定商品である「SNOOPY in GINZA 2024 ステンレスボトル」(3630円)は、オリジナルアートのブレイクダンス柄(ベージュ)と盆踊り柄(ブラック)の2つのデザインがラインナップ。保温・保冷機能を備え、季節問わず1年中使える。■PEANUTS75周年記念ボトル2025年10月にコミック生誕75周年を迎える「PEANUTS」。そんな節目をひと足早くお祝いしようと、スヌーピータウンショップオリジナルの記念ボトル2種が登場。1つは、2010年にPEANUTS60周年から誕生した記念デザインをもとにした「【PEANUTS75周年】ワンプッシュボトル」(3300円)。本体には75周年記デザインの75ポーズからセレクトしたさまざまなスヌーピーが描かれていて、グルリとまわしながら見るのも楽しい。一方の「【PEANUTS75周年】サーモス 」ケータイマグ」(0.5リットル:4400円/0.35リットル:4070円)は、ブラックカラーをベースにダイヤモンドをイメージした五角形の凧と記念ロゴを組み合わせたクールなデザイン。サーモスだから保温・保冷性能も折り紙付きで、ドリンクの飲み頃の温度を長時間キープしてくれる。■ダンスを楽しむスヌーピーがかわいいプラボトル「SNOOPY in GINZA 2024 プラボトル」(1540円)は、ブレイクダンスやチアなどイベントオリジナルアートを採用した3柄がラインナップ。クリアタイプなので、アイスティーやフレーバーウォーターなど入れるドリンクによって絵柄の雰囲気が変わるのも楽しい。■かわいさと機能性を両立したペットボトルホルダー最後に紹介するのは、ペットボトルを入れてフタをかぶせるだけで長時間飲み頃をキープしてくれる真空二重構造の「SNOOPY in GINZA 2024 ペットボトルホルダー」(3080円)。花びらのようなシリコン製のフタは、かわいいだけじゃなく、ペットボトルの形状にしっかりフィットしてくれる。カップを持ったスヌーピーをあしらったシンプルなデザインは、大人の女性にぴったり。ここで紹介したアイテムは、三越伊勢丹オンラインストアにて2024年7月1日(月)12時頃から発売をスタートする。「スヌーピー in 銀座 2024」の開催期間より一足先に発売されるので気を付けよう。※商品によって販売期間・お届け時期が異なります。各商品詳細ページをご覧ください。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC