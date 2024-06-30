¡ÖÁ÷´Ô¤µ¤ì¤¿¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç·ºÌ³½ê¡×¡È¶¯À©Á÷´Ô¡É¤È¡È¥Ø¥¤¥È¡É¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÊë¤é¤¹²ÈÂ²¡¡Àî¸ý¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¤¤¤Þ¡ÚÊóÆ»ÆÃ½¸¡Û
Åìµþ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤³¹¤À¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃæÅì¤«¤éÍè¤¿¡Ö¥¯¥ë¥É¿Í¡×¤ÎÂ¸ºß¡£3000¿Í¤Û¤É¤¤¤ëÈà¤é¤òÇÓÀÍ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ø¥¤¥È¡×¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤¼Àî¸ý¤Ë½»¤ß¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ãµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âµ¯¤¤¦¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÊÃ´Åö¡§ÊóÆ»ÆÃ½¸¡¦º´Æ£¾ÍÂÀ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÁ÷´Ô¤µ¤ì¤¿¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç·ºÌ³½ê¡×¡È¶¯À©Á÷´Ô¡É¤È¡È¥Ø¥¤¥È¡É¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÊë¤é¤¹²ÈÂ²¡¡Àî¸ý¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¤¤¤Þ¡ÚÊóÆ»ÆÃ½¸¡Û
¤Ê¤¼Àî¸ý¤Ë¡©¿·Ç¯º×¤Ë½¸¤¦¡Ö¥¯¥ë¥É¿Í¡×
3·î¾å½Ü¡¢ºë¶Ì¤ÈÅìµþ¤ò³Ö¤Æ¤ë¹ÓÀî¤Î²ÏÀîÉß¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¡£¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¦¥¯¥ë¥É¿Í¤¬¡¢À¸±éÁÕ¤ÎÃæÅì¤ÎÀûÎ§¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1000¿ÍÄø¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÂ¿¤µ¤È°áÁõ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¼çºÅ¤·¤¿¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¹âÍÈ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó
¡Ö¡ØNewRoz¡á¿·¤·¤¤Æü¡Ù¤ò½Ë¤¦¡Ø¥Í¥¦¥í¥º¡Ù¤Ï¥¯¥ë¥É¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÇ¯¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤ÊÆü¤Ç¤¹¡×
ÃæÅì¤Î¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥é¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÃÏ°è¤Ë3500Ëü¿Í¤Û¤É¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡Ö¹ñ¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤ºÇÂç¤ÎÌ±Â²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¯¥ë¥É¿Í¡£Àî¸ý¼þÊÕ¤ËÌó3000¿Í¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¡¢¤·¤«¤âÀî¸ý¤ËÂ¿¤¤¤Î¤«¡©
Åìµþ¤ËÎÙÀÜ¤·¤Ä¤Ä¤â²ÈÄÂ¤¬°Â¤¤Àî¸ý¤Ë¤Ï¡¢¿Í¸ý¤Î8%¶á¤¤Ìó4Ëü5000¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¤¬½»¤à¡£¥Ó¥¶¤Ê¤·¤ÇÍèÆü¤Ç¤¤ë¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤â30Ç¯ÄøÁ°¤«¤éÁý¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥È¥ë¥³¤Ç¤Îº¬¶¯¤¤º¹ÊÌ¤ÈÇ÷³²¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
½ÐÅ¹¤«¤é¥±¥Ð¥Ö¡ÊÆù¤Î¥í¡¼¥¹¥È¡Ë¤Î¹á¤Ð¤·¤¤Æ÷¤¤¤¬Éº¤¤¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÍÙ¤êÂ³¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¾ì¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î·Ù»¡´±¤¬¼þ°Ï¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ¨¹ï ¶¯À©Á÷´Ô¤»¤è¡×³ÈÀ¼´ï¤«¤é¶Á¤¯ÅÜÀ¼
½Ë¤¤¤Î¾ì¤Ë¤Ï»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤É÷·Ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ø±à¤ÎÃ¼¤«¤é¡¢³ÈÀ¼´ï¤òÄÌ¤¸¤¿ÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÃË
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¥¯¥ë¥É¿Í¤À¤±¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¤¡£ÉÔË¡ÂÚºß¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¡£Â¨¹ï¶¯À©Á÷´Ô¤»¤è¡×
¼ê¤Ë°°Æü´ú¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤ò¡¢·Ù»¡´±¤¬¤¹¤°¼è¤ê°Ï¤à¡£¾Ð´é¤Ç¥±¥Ð¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÃËÀ¤¬ÂçÊÑ¤Ê·õËë¤ÇÃË¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¥¯¥ë¥É¿ÍÃËÀ
¡ÖÊ¸²½º×¤ê¤À¤è¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡ª¡×
¤·¤«¤·¡¢ÃË¤ÏÄ©È¯Åª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤ä¤á¤º¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤äÆüËÜ¿Í¤Î»Ù±ç¼Ô¤ÈÃÇÂ³Åª¤Ê¤â¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¡£¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÃË¤ÎÆ°¤¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó
¡Ö¥Ø¥¤¥È¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¥Ï¥º¥«¥·¥¤¡×
¥Ø¥¤¥È¹Ô°Ù¤È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¤Î½Ð¿È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¤ß¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ê´í³²¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ìÊýÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò»Ø¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï2016Ç¯¡¢¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡½¥Á²ò¾ÃË¡¤ò»Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¥Ø¥¤¥È¹Ô°Ù¤ÎÃË¡¢Æ±Ë¦¡¢¤½¤·¤Æ·Ù»¡´±¤ò¸«¤ëÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼º£¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤Ë¥Ø¥¤¥È¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÇÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¡×Àî¸ý¤Î¥¯¥ë¥É¿Í²ÈÂ²
¤Þ¤À¾¯¤·È©´¨¤¤½Õ¤ÎÌë¡¢¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó°ì²È¤ÎÀî¸ý»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òË¬¤Í¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊ¬¤ÎÍ¼¿©¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Ï¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¾Æ¤¤¤¿¥Á¥¥ó¡£ÆÈÆÃ¤Î¹á¿ÉÎÁ¤¬¡¢¥Ô¥ê¤Ã¤È¿É¤¤¡£¾²¤ËÉÛ¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¥¯¥ë¥É¼°¤À¤È¤¤¤¦¡£
2ºÐ¤ÇÍèÆü¤·¤¿Ä¹ÃË¤Ï¤¤¤ÞÃæ³Ø¹»£³Ç¯À¸¡£¾®³Ø£´Ç¯À¸¤ÎÆóÃË¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÌäÂê¤Ê¤¯Áà¤ë¡£
Ä¹ÃË
¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤«¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÆüËÜ¸ì¤¬¤Ú¤é¤Ú¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´Á»ú¥É¥ê¥ë¤â·±ÆÉ¤ß¤Î¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤è¤¯¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢½ñ¤¯¤Î¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
²º¤ä¤«¤ËÍ¼¿©¤ò¤È¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï½ÉÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¾Íè¤ÎÌ´¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ä¹ÃË¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡£¼¡ÃË¤Ï¡Ö°¤¤¿Í¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡´±¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥ë¥³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤ËÃÏ¸µ¤Î¡Ö¥Í¥¦¥í¥º¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅö¶É¤ËÂáÊá¡¢Ë½¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥ë¥³¤òµî¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¡¢Æ±¤¸»ö¾ð¤«¤éÀè¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿·»¤òÍê¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¤ÈÄ¹ÃË¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤¿¡£´Ñ¸÷¥Ó¥¶¤ÇÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÆþ¹ñ¤·¡¢ÆñÌ±Ç§Äê¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤¬2ÅÙµÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡× ¥¯¥ë¥É¿Í¤È¡Ö²¾ÊüÌÈ¡×
°ì²È¤ÏºßÎ±»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤¡Ö²¾ÊüÌÈ¡×¤Ç12Ç¯´ÖÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Î¾õ¶·¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï700¿Í¤Û¤É¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£½¢Ï«¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©³°¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¤âµö²Ä¤¬É¬Í×¡£»Ò¤É¤â¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£
·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¡¢°åÎÅÈñ¤ÏÁ´³ÛÉéÃ´¡£Ìó7Ëü±ß¤Î²ÈÄÂ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢½¢Ï«»ñ³Ê¤Î¤¢¤ë·»¤Î»Ù±ç¤ÇÀ¸³è¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ï¸·¤·¤¤¡£¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¯¥ë¥É¸ì¤È¥È¥ë¥³¸ì¤Þ¤¸¤ê¤Ç¤³¤¦Ã²¤¤¤¿¡£
¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤±¤É¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤êÆ¯¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç²ÈÂ²¤òÍÜ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬°¥¤·¤¤¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÉÔ°ÂÄê¤Ê´Ä¶¤ÇÊë¤é¤¹°ì²È¤Ë¡¢²¿¤¬¤â¤Ã¤È¤âµ¤¤¬¤«¤ê¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£É×ºÊ¤Ï´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¶¯À©Á÷´Ô¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆþ´ÉÆñÌ±Ë¡¤Ç¤ÏÆñÌ±¿½ÀÁÃæ¤Ï¶¯À©Á÷´Ô¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ëµ¬Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îµ¬Äê¤¬¡ÈÁ÷´ÔÆ¨¤ì¡É¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬µîÇ¯¡¢Ë¡Î§¤ò²þÀµ¡£º£Ç¯6·î10Æü¤«¤é3²óÌÜ¤Î¿½ÀÁ°Ê¹ß¤ÏÆÃÊÌ¤Î»ö¾ð¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢3²óÌÜ¤Î¿½ÀÁ¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ï»ä¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¿µ¤Þ¤·¤¯²º¤ä¤ÊÀ¸³è¤ò¤Þ¤µ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¶¯À©Á÷´Ô¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ë¶Á¤¯¡£
¡Ö°ìÀ¸·ºÌ³½ê¤«¤â¡Ä¡×¶¯À©Á÷´Ô¤È¥Ø¥¤¥È¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ë°ì²È
°ì²È¤¬¡Ö¶¯À©Á÷´Ô¡×¤ò¶²¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢À¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µîÇ¯¤Î11·î¤Ë¥È¥ë¥³À¯ÉÜ¤¬¡¢ºë¶Ì¤Ç¤Î¡Ö¥Í¥¦¥í¥º¡×¤ò¼çºÅ¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¥¯¥ë¥ÉÊ¸²½¶¨²ñ¡×¤È¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¤ò´Þ¤à´´Éô6¿Í¤Î¥È¥ë¥³¹ñÆâ¤Ç¤Î»ñ»º¤òÅà·ë¤·¤¿¡£¥È¥ë¥³¤«¤é¤ÎÊ¬Î¥¡¦ÆÈÎ©¤ò·Ç¤²¤ëÉðÁõÁÈ¿¥PKK¡á¥¯¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥óÏ«Æ¯¼ÔÅÞ¤Ë»ñ¶â¤ò¶¡Í¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¡£
²¿ÅÙ¤â²ñ¤¤¡¢¼«Âð¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤Ï¼ºÎé¤À¤í¤¦¤«¡Ä¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤âµ¼Ô¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¤«¡©»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤È¤âPKK¤È¤â²¿¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ø¥¯¥ë¥É¡Ù¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿³èÆ°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥È¥ë¥³Åö¶É¤«¤éÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤Ï»à¤Ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥È¥ë¥³¤Ç¤ÎÇ÷³²¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ø¥¤¥È¡£¤½¤Î´Ö¤Ç¶±¤¨¤ÆÊë¤é¤¹ºÊ¤¬°¥´ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÊ
¡Ö12Ç¯´ÖÀî¸ý¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±¥ó¥«¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°ÂÁ´¤ÊÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤¤Ç»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºßÎ±»ñ³Ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¥´¥ß¼Î¤Æ¡¦Áû²»¡¦Ë½Áö¡Ä¥¯¥ë¥É¿Í¤È»ÔÌ±¤ÎíÂíà
¤·¤«¤·¡¢Àî¸ý¼þÊÕ¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤À¡£¥¯¥ë¥É¿Í¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤à±üÉÙÀº°ì»ÔµÄ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¥´¥ß¼Î¤Æ¤Ê¤É¤Î¶ì¾ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»öÌ³½ê¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ë¤Ï¥¯¥ë¥É¿Í¤¬»È¤¦¥È¥ë¥³¸ì¤Î´ÇÈÄ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤´¤ß½Ð¤·¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
±üÉÙÀº°ì Àî¸ý»ÔµÄ
¡Ö¤Ò¤É¤¤¤È¤¤ÏÇòÊª²ÈÅÅ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢°ú¤Ã±Û¤·Á°¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃ½¿Ú¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸³è¤Ç¤ÎÁû²»¤äÍðË½¤Ê±¿Å¾¡¢¤½¤ì¤Ë½¸ÃÄ¤Ç¤Î·ö²Þ¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±üÉÙ»ÔµÄ¤Ï¡¢°ìÉô¤Î»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤ò¤³¤¦ÂåÊÛ¤¹¤ë¡£
±üÉÙÀº°ì Àî¸ý»ÔµÄ
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿°§»¢¤â¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¥¯¥ë¥É¿ÍÁ´ÂÎ¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î¿Í¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÃÏ°è¤ÎÉÔ°Â¤¬¶²ÉÝ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡Ø¤â¤¦³°¹ñ¿Í¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤À¤è¡¢·ë¹½¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÃÏ°è¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤Ø ¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¡Ö¸«²ó¤ê¡×
¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ÔÌ±¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È10Ç¯¤Û¤É¤¢¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£½é²Æ¤Î¤¢¤ëÆü¤ÎÌë¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀî¸ý»ÔÆâ¤Î¥È¥ë¥³ÎÁÍýÅ¹¤ÎÁ°¡£¥Ù¥¹¥È¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¡ÖËÉÈÈ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¥´¥ß½¸¤á¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ß¤ÆÌäÂê¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡×
ÃÌ¾Ð¤Ï¤Ê¤·¡£ÂÎ³Ê¤¬ÎÉ¤¤ÃËÀ¤¿¤Á¤¬ÌÛ¡¹¤È³¹Ï©¤Î¥´¥ß¤ò½¦¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤¤¤«¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë¡£
ÈË²Ú³¹¤ÎÅ¹¤Î¸®Àè¤Ç»¨ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±Ë¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¡Ö¤Û¤é¡¢Î©¤Ã¤Æ¡£Î©¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¥¯¥ë¥É¿ÍÃËÀ¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×
¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¡Ö¤³¤Î´Ì¤Ï»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£¶õ¤Ê¤é»ä¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
ÃËÀ¤¿¤Á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔËþ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¸«¤Æ²ó¤ë¤Î¤ÏÈË²Ú³¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Ö¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¡£1¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ï10Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¿Ê¤à¤Î¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÀº°ìÇÕ¤À¡£¤¢¤ëÅ¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¡¢Å¹¤Î¿Í¤«¤é¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹°÷¡ÖºòÆü¥Ç¥«¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ý¤Á¼ç¤µ¤ó¤¬¤É¤Ã¤«¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¡Ö¤½¤Î¼Ì¿¿¼è¤Ã¤Æ¥á¥â¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤¦¤Á¤¤¿¤È¤¡Ä¡×
¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¡Ö¥á¥â¸«¤»¤ì¤Ð¤¦¤Á¤¬Á´ÉôÏÃ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×
ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¯¥ë¥É¿Í¤òÃµ¤·¤À¤·¤ÆÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸«²ó¤êÀè¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó¤ÏÌë¤Î¸ø±à¤Ç¤â¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ä¶õ¤´Ì¤ò½¦¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ç¡¼¥é¥¯¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤â¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¡£¡Ø¥¯¥ë¥É¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡×
¥¯¥ë¥É¿Í¤È»ÔÌ±¤È¤ÎíÂíà¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¤³¤È¡£¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤º¤È¤â°ìÄêÄøÅÙÀ¸³è¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¸«²ó¤ê¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¼Ò²ñ¤È¥¯¥ë¥É¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹Â¤òËä¤á¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Àî¸ý¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÌäÂê¤Ï¤¤¤Þ²á·ã¤Ê¥Ø¥¤¥È¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£