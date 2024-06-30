¡Ö¿Í´Ö¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ó¤¸¤ã¤ó...¡×¡¡¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°Ç¤Á¤ã¤ó¡¢°Õ³°¤¹¤®¤ëàÉ½¾ðá¤Ë19Ëü¤¤¤¤¤Í
¡Ö¿Í´Ö¤È¿²ÊýÊÑ¤ï¤é¤ó¤¸¤ã¤ó...¤É¤ó¤Ê´é¤·¤Æ¿²¤Æ¤ë¤ó¤À¤í...¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ç¤Î²èÁü¤¬X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Õ¤¯¥ó¥Ä¡Ê¡÷fukuruneko0718¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯6·î26Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤À¡£
±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼êÂ¤ò¤À¤é¡¼¤ó¤È¿¤Ð¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¥½¥Õ¥¡¤ÇÌ²¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¡£
Í·¤ÓÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¿²Êý¤ß¤¿¤¤¤À¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê·ò¤ä¤«¤Ê¿²´é¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤¬¡¢¥½¥Õ¥¡¤Î¸å¤í¤Ë²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È......¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î...
¤ª¡¢µ¯¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª
ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«......¡©
28Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Î¤Õ¤¯¥ó¥Ä¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤¯¤ë¤¯¤ó¡Ê3ºÐ¡¦¥ª¥¹¡Ë¡£¶Ä¸þ¤±¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬......¤Õ¤¯¤ë¤¯¤ó¤Î"É½¾ð"¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¡¢¤Õ¤¯¥ó¥Ä¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«ÌÜ¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÂÎÀª¤ÇÌÜÀþ¤À¤±ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤Õ¤¯¤ë¤¯¤ó¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î"Î¢ÀÚ¤ê"¤ËX¾å¤Ç¤Ï19Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê28ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ß...¤ß¤Æ¤ë¡ª¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤Æ¤ë¡ª¡×
¡Ö¡Ø¤Þ¤¿²Ä°¦¤¤²èÁü¤«¤¡¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Û¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Þ¥¸Ç»ô¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤È»×¤¦www¡×