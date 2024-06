自然なふるまいとかわいさで、たちまち大スターに

Instagramでスターになった、大富豪の猫がいるのをご存じですか?

その名は「Nala」。保有資産額は167億円に達するともいわれています。野良の生まれで、子猫のときに米国ロサンゼルスにある保護施設に引き取られました。ここでNalaを見た現在の飼い主Pookie(本名はVarisiri Mathachittiphan)さんは、たちまち一目ぼれしてしまったのです。

NalaにはInstagramのフォロワーが400万人以上います。2012年以来、これまでにPookieさんは、愛猫との冒険の様子を紹介する投稿を7千件ほどアップしています。

英国のテレビの朝の番組に出演した彼女は、次のように話しています。

「Nalaは自発的にポーズをとった、ウェブ上で最初の猫だと思います。まるで自分から話し出すかのように自然にふるまうので、みんなが気に入ったのではないかしら。それがNalaの独特の個性になりました。それに、この猫は本当にかわいいですからね」

ギネス世界記録にも登録

Nalaはシャム猫とサバトラ猫の混血です。自身のブランドをもち、キャットフードやノベルティ商品を発売することで莫大な財産を築きました。

しかも「Instagramでもっともフォローされている猫」としてのギネス世界記録も持っています。TikTokでは、4人の人間をおさえて「年間最優秀賞」を獲得したこともあるのです。

愛猫がここまで人気の「ブランド」になって資産を築いたことについては、彼女は「まだ信じられません。これまで起きたことに、とても感謝しています。きっと運命だったのでしょう」といいます。

Nalaのお陰で、彼女は「愛する人」を見つけることもできました。

「パートナーのShannonとは、Instagramを通じて知り合いました。ちょうどそのころ、Nalaのアカウントを始めたばかりで、猫の蝶ネクタイを注文したときでした。そのときShannonは、5歳と6歳の姪を養子に迎えたばかりで、その世話をするために常勤の仕事をやめざるをえなかったのです。そこでShannonは猫用の蝶ネクタイを作成してネット販売をする仕事を始めました。わたしが販売用に50本注文したとき、彼女と出会うことになったのです」

保護動物への愛も忘れない

PookieさんはNalaのアカウントを通じて動物愛護をよびかけ、慈善団体への寄付を集めてもいます。

「Nalaを保護施設から引き取ったとき、この猫は『この施設にいるほかの動物たちも助けてほしい』と訴えていたと感じています。このことが投稿を始めた大きな目的でした。Nalaのブランド商品を販売している会社の製品にも、寄付をよびかける表示をしてもらっています」

現在、Nalaは世界で最も裕福なペットのリストで、「Gunther6世」という名のジャーマン・シェパード(資産総額約470億円)に次いで2位にランクされているといいます。猫としては断然1位でしょう。

しかもGunther6世は相続によって富豪になったのですが、Nalaの場合は、飼い主とみずからの力で稼いだ資産です。これからも、がんばって活躍してほしいですね。

