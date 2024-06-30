開催国ドイツvsデンマークのスタメン発表 レロイ・サネが今大会初先発、ヴィルツはベンチスタート
欧州各国のサッカー代表チームによって争われる『EURO2024』のラウンド16が、開催地ドイツの現地時間29日に行われ、ドイツ代表とデンマーク代表が対戦する。
開催国のドイツ代表は、連勝スタートでグループステージの突破を早々に決めると、最終戦では劇的なゴールで引き分けに持ち込み、首位通過を果たすことに成功。対するデンマークは、グループステージを3試合連続引き分けの無敗で2位突破を決めた。
ドイツ代表はFWレロイ・サネ、DFダヴィド・ラウムがスタメンに入り、DFマクシミリアン・ミッテルシュテット、MFフロリアン・ヴィルツがベンチスタートとなった。また、累積警告による出場停止で欠場するDFヨナタン・ターに代わって、ニコ・シュロッターベックが先発に入っている。
一方、デンマーク代表は累積警告による出場停止となったMFモルテン・ヒュルマンドに代わって、MFトーマス・デラネイがスタメン入り。FWアンドレアス・スコフ・オルセンが今大会初先発し、FWヨーナス・ヴィンドはベンチスタートとなった。
キックオフは日本時間29日28時（30日4時）の予定。スタメンは以下の通り。
【ドイツ代表】
＜スタメン＞
▼GK
マヌエル・ノイアー（バイエルン）
▼DF
ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード/スペイン）
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
▼MF／FW
トニ・クロース（レアル・マドリード／スペイン）
ロベルト・アンドリッヒ（レヴァークーゼン）
ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
イルカイ・ギュンドアン（バルセロナ／スペイン）
レロイ・サネ（バイエルン）
カイ・ハフェルツ（アーセナル／イングランド）
【デンマーク代表】
＜スタメン＞
▼GK
カスパー・シュマイケル（アンデルレヒト／ベルギー）
▼DF
アンドレアス・クリステンセン（バルセロナ／スペイン）
ヤニク・ヴェステルゴーア（レスター／イングランド）
ヨアキム・アンデルセン（クリスタル・パレス／イングランド）
▼MF
アレクサンダー・バー（ベンフィカ／ポルトガル）
ヨアキム・メーレ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
ピエール・エミール・ホイビュルク（トッテナム／イングランド）
トーマス・デラネイ（アンデルレヒト／ベルギー）
クリスティアン・エリクセン（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
▼FW
ラスムス・ホイルンド（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
アンドレアス・スコフ・オルセン（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
開催国のドイツ代表は、連勝スタートでグループステージの突破を早々に決めると、最終戦では劇的なゴールで引き分けに持ち込み、首位通過を果たすことに成功。対するデンマークは、グループステージを3試合連続引き分けの無敗で2位突破を決めた。
一方、デンマーク代表は累積警告による出場停止となったMFモルテン・ヒュルマンドに代わって、MFトーマス・デラネイがスタメン入り。FWアンドレアス・スコフ・オルセンが今大会初先発し、FWヨーナス・ヴィンドはベンチスタートとなった。
キックオフは日本時間29日28時（30日4時）の予定。スタメンは以下の通り。
【ドイツ代表】
＜スタメン＞
▼GK
マヌエル・ノイアー（バイエルン）
▼DF
ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード/スペイン）
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
▼MF／FW
トニ・クロース（レアル・マドリード／スペイン）
ロベルト・アンドリッヒ（レヴァークーゼン）
ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
イルカイ・ギュンドアン（バルセロナ／スペイン）
レロイ・サネ（バイエルン）
カイ・ハフェルツ（アーセナル／イングランド）
【デンマーク代表】
＜スタメン＞
▼GK
カスパー・シュマイケル（アンデルレヒト／ベルギー）
▼DF
アンドレアス・クリステンセン（バルセロナ／スペイン）
ヤニク・ヴェステルゴーア（レスター／イングランド）
ヨアキム・アンデルセン（クリスタル・パレス／イングランド）
▼MF
アレクサンダー・バー（ベンフィカ／ポルトガル）
ヨアキム・メーレ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
ピエール・エミール・ホイビュルク（トッテナム／イングランド）
トーマス・デラネイ（アンデルレヒト／ベルギー）
クリスティアン・エリクセン（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
▼FW
ラスムス・ホイルンド（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
アンドレアス・スコフ・オルセン（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）