ドイツvsデンマーク スタメン発表
[6.29 EURO2024決勝トーナメント1回戦](ジグナル・イドゥナ・パルク)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 3 ダビド・ラウム
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 ニコ・シュロッターベック
MF 8 トニ・クロース
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 19 レロイ・サネ
MF 21 イルカイ・ギュンドアン
MF 23 ロベルト・アンドリヒ
FW 7 カイ・ハバーツ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 22 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 16 バルデマール・アントン
DF 18 マクシミリアン・ミッテルシュテット
DF 20 ベンヤミン・ヘンリヒス
DF 24 ロビン・コッホ
MF 5 パスカル・グロス
MF 11 クリス・フューリッヒ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 25 エムレ・ジャン
FW 9 ニクラス・フュルクルク
FW 13 トーマス・ミュラー
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
[デンマーク]
先発
GK 1 カスパー・シュマイケル
DF 2 ヨアキム・アンデルセン
DF 3 ヤニク・ベスターゴーア
DF 6 アンドレアス・クリステンセン
MF 5 ヨアキム・メーレ
MF 8 トーマス・デラネイ
MF 10 クリスティアン・エリクセン
MF 18 アレクサンダー バー
MF 23 ピエール・エミール・ホイビュア
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 11 アンドレアス・スコフ・オルセン
控え
GK 16 M. Hermansen
GK 22 フレデリク・レノウ
DF 4 シモン・ケアー
DF 13 マティアス・イェルゲンセン
DF 17 ビクトル・クリスティアンセン
DF 25 ラスムス・クリステンセン
MF 7 マティアス・イェンセン
MF 14 ミッケル・ダムスゴーア
MF 15 クリスティアン・ノアゴール
FW 12 カスパー・ドルベリ
FW 19 ヨナス・ウィンド
FW 20 ユスフ・ポウルセン
FW 24 アンダース・ドレイヤー
FW 26 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
監督
ヒュルマンカスパー
※28:00開始
<出場メンバー>
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 3 ダビド・ラウム
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 ニコ・シュロッターベック
MF 8 トニ・クロース
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 19 レロイ・サネ
MF 21 イルカイ・ギュンドアン
MF 23 ロベルト・アンドリヒ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 22 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 16 バルデマール・アントン
DF 18 マクシミリアン・ミッテルシュテット
DF 20 ベンヤミン・ヘンリヒス
DF 24 ロビン・コッホ
MF 5 パスカル・グロス
MF 11 クリス・フューリッヒ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 25 エムレ・ジャン
FW 9 ニクラス・フュルクルク
FW 13 トーマス・ミュラー
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
[デンマーク]
先発
GK 1 カスパー・シュマイケル
DF 2 ヨアキム・アンデルセン
DF 3 ヤニク・ベスターゴーア
DF 6 アンドレアス・クリステンセン
MF 5 ヨアキム・メーレ
MF 8 トーマス・デラネイ
MF 10 クリスティアン・エリクセン
MF 18 アレクサンダー バー
MF 23 ピエール・エミール・ホイビュア
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 11 アンドレアス・スコフ・オルセン
控え
GK 16 M. Hermansen
GK 22 フレデリク・レノウ
DF 4 シモン・ケアー
DF 13 マティアス・イェルゲンセン
DF 17 ビクトル・クリスティアンセン
DF 25 ラスムス・クリステンセン
MF 7 マティアス・イェンセン
MF 14 ミッケル・ダムスゴーア
MF 15 クリスティアン・ノアゴール
FW 12 カスパー・ドルベリ
FW 19 ヨナス・ウィンド
FW 20 ユスフ・ポウルセン
FW 24 アンダース・ドレイヤー
FW 26 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
監督
ヒュルマンカスパー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります