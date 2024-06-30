[6.29 EURO2024決勝トーナメント1回戦](ジグナル・イドゥナ・パルク)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ドイツ]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 アントニオ・リュディガー

DF 3 ダビド・ラウム

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 15 ニコ・シュロッターベック

MF 8 トニ・クロース

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 19 レロイ・サネ

MF 21 イルカイ・ギュンドアン

MF 23 ロベルト・アンドリヒ

FW 7 カイ・ハバーツ

控え

GK 12 オリバー・バウマン

GK 22 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF 16 バルデマール・アントン

DF 18 マクシミリアン・ミッテルシュテット

DF 20 ベンヤミン・ヘンリヒス

DF 24 ロビン・コッホ

MF 5 パスカル・グロス

MF 11 クリス・フューリッヒ

MF 17 フロリアン・ビルツ

MF 25 エムレ・ジャン

FW 9 ニクラス・フュルクルク

FW 13 トーマス・ミュラー

FW 14 マクシミリアン・バイアー

FW 26 デニズ・ウンダブ

監督

ユリアン・ナーゲルスマン

[デンマーク]

先発

GK 1 カスパー・シュマイケル

DF 2 ヨアキム・アンデルセン

DF 3 ヤニク・ベスターゴーア

DF 6 アンドレアス・クリステンセン

MF 5 ヨアキム・メーレ

MF 8 トーマス・デラネイ

MF 10 クリスティアン・エリクセン

MF 18 アレクサンダー バー

MF 23 ピエール・エミール・ホイビュア

FW 9 ラスムス・ホイルンド

FW 11 アンドレアス・スコフ・オルセン

控え

GK 16 M. Hermansen

GK 22 フレデリク・レノウ

DF 4 シモン・ケアー

DF 13 マティアス・イェルゲンセン

DF 17 ビクトル・クリスティアンセン

DF 25 ラスムス・クリステンセン

MF 7 マティアス・イェンセン

MF 14 ミッケル・ダムスゴーア

MF 15 クリスティアン・ノアゴール

FW 12 カスパー・ドルベリ

FW 19 ヨナス・ウィンド

FW 20 ユスフ・ポウルセン

FW 24 アンダース・ドレイヤー

FW 26 ヤコブ・ブルーン・ラーセン

監督

ヒュルマンカスパー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります