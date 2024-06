【ドラゴンクエストX タロットカード】6月30日 発売価格:2,200円

スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエストX タロットカード」を6月30日に再販する。価格は2,200円。

「ドラゴンクエストX」に登場するタロットがグッズになって登場。大アルカナ22枚が収録されており、おなじみのスライムや竜王など、それぞれにモンスターが描かれている。

また、「ドラゴンクエストX」ゲーム内で使用できる「壁かけタロットの絵」と「強・タロットメダル」が手に入るアイテムコードが付属する。

【カードラインナップ(大アルカナ22枚)】

0:愚者

1:魔術師

2:女教皇

3:女帝

4:皇帝

5:教皇

6:恋人

7:戦車

8:正義

9:隠者

10:運命の輪

11:力

12:吊るされた男

13:死神

14:節制

15:悪魔

16:塔

17:星

18:月

19:太陽

20:審判

21:世界

購入特典:ゲーム内アイテムコード「壁かけタロットの絵」&「強・タロットメダル」

特典として「ドラゴンクエストX」のゲーム内で使える「壁かけタロットの絵」と「強・タロットメダル」が手に入るアイテムコードが同梱。1つのアイテムコードで2種類取得できる。

【壁かけタロットの絵】

さわると5種類のタロットカードに変わる壁かけの絵。「ドラゴンクエストX」のゲーム内の自宅に飾ることができる。

【強・タロットメダル】

魔法の迷宮で使用するとタロット魔神強が出現するメダル。

※アイテムコードの入力方法やアイテムの入手方法はあらかじめ「目覚めし冒険者の広場」にてご確認ください。

※アイテムコードで特典を受け取るためには「ドラゴンクエストX」にて、オンラインの冒険まで進める必要があります。

※「壁かけタロットの絵」を使うには、ゲーム内の住宅村で自分の家を建てている必要があります。

※「強・タロットメダル」を使うには、ゲーム内で魔法の迷宮をプレイできるようになっている必要があります。

※本特典アイテムコードは1アカウントにつきひとつのみ使用できます。1アカウントで同じ製品の特典アイテムを複数コード分、手に入れることはできません。

※本特典アイテムは、とりひきでのトレードや譲渡、旅人バザーへの出品など、他のプレイヤーに渡すことはできません。

※アイテムコード有効期限は「ドラゴンクエストXサービス終了」までとなります。

(C) SQUARE ENX CO., LTD. All Rights Reserved.