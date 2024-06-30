今日の歴史（６月３０日）
１９０９年：大韓帝国閣議で日本への司法権譲渡と軍部廃止を決議
１９１０年：日本の韓国統監府が朝鮮で憲兵警察制を実施
１９５１年：国連軍のリッジウェイ司令官が北朝鮮軍に休戦会談を提案
１９６８年：金鍾泌（キム・ジョンピル）氏が国会議員など公職から引退（７１年に政界復帰）
１９７５年：戦闘予備軍部隊を創設
１９８３年：ＫＢＳ（韓国放送公社）が南北離散家族を捜す生放送番組をスタート
１９８９年：韓国外大生の林秀卿（イム・スギョン）さんが世界青年学生祝典参加のため単身で平壌入り
１９９２年：京釜高速電鉄着工
２００７年：韓米自由貿易協定（ＦＴＡ）に正式署名
２０１３年：女子ゴルフの朴仁妃（パク・インビ）が全米女子オープン選手権で優勝し、メジャー３連勝の快挙達成
２０１７年：文在寅（ムン・ジェイン）大統領と米国のトランプ大統領がホワイトハウスで初の首脳会談
２０１８年：韓国の「山寺」７寺、国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界文化遺産への登録決定
２０１９年：文在寅大統領とトランプ米大統領がソウルで首脳会談、会談後に南北軍事境界線がある板門店を共に訪問し北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党委員長）と対面
１９１０年：日本の韓国統監府が朝鮮で憲兵警察制を実施
１９５１年：国連軍のリッジウェイ司令官が北朝鮮軍に休戦会談を提案
１９６８年：金鍾泌（キム・ジョンピル）氏が国会議員など公職から引退（７１年に政界復帰）
１９７５年：戦闘予備軍部隊を創設
１９８３年：ＫＢＳ（韓国放送公社）が南北離散家族を捜す生放送番組をスタート
１９９２年：京釜高速電鉄着工
２００７年：韓米自由貿易協定（ＦＴＡ）に正式署名
２０１３年：女子ゴルフの朴仁妃（パク・インビ）が全米女子オープン選手権で優勝し、メジャー３連勝の快挙達成
２０１７年：文在寅（ムン・ジェイン）大統領と米国のトランプ大統領がホワイトハウスで初の首脳会談
２０１８年：韓国の「山寺」７寺、国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界文化遺産への登録決定
２０１９年：文在寅大統領とトランプ米大統領がソウルで首脳会談、会談後に南北軍事境界線がある板門店を共に訪問し北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党委員長）と対面