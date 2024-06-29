¡Ú£Á£Å£×¡ÛÂëÌÚ¿®¸ç ¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë°ì½³¤ÇÊÆ±óÀ¬£³Ï¢¾¡ ¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÈâ¡×¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀï¤ØÃÆ¤ß
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡×¤¬£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Ê£³£¸¡Ë¤Ë¹ë²÷¾¡Íø¡££Á£Å£×¤È¿·ÆüËÜ¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ö£Æ£ï£ò£â£é£ä£ä£å£î¡¡£Ä£ï£ï£ò¡Ê¶ØÃÇ¤ÎÈâ¡Ë¡×¡Ê£³£°Æü¡áÆ±£··î£±Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÈâ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¨¥ó¡¦¥Ï¡¼¥ÈÇÕ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤Ç¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥½¥ó¤È·ãÆÍ¡£Æ±¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£É£Î¡×¡Ê£¸·î£²£µÆü¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç£Á£Å£×À¤³¦²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£Âç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¿·Æü¥Þ¥Ã¥È»²Àï·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¹ë²÷¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¥É¥í¥Ã¥×Ï¢ÂÇ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¡£¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤«¤é¾ì³°Àï¤Ç¤â°µÅÝ¤¹¤ë¤È¡¢´Ñ½°¤Ë¤ÏÇï¼ê¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤òÊü¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤µ¤¢¡¢¤¤¤³¤¦¤«¡ª¡×¤È¥Æ¥ì¥ÓÌÜÀþ¤Ç»Ø¤µ¤·¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¹¥¿¥ó¥×¤òÏ¢ÂÇ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤Ë¤ÏÊÑ·¿¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÇÈ¿·â¤òµö¤¹¤¬¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ·ã¤·¤¤ÂÇ·â¤«¤é¶¯Îõ¤Ê£Ä£Ä£Ô¡£ºÇ¸å¤Ï¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤«¤éÉ¬»¦¤Î¥é¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¤Ç¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤òÃ¡¤¤Ä¤±¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè½µ¤Î¡Ö£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡×¤Ç¤Ï£Á£Ò¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ë´°¾¡¡££²£¶Æü¤Î¡Ö£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡×¤¬È¿Â§¾¡¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î£Á£Å£×±óÀ¬¤Ç¤Ï£³Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂëÌÚ¤ÏÏ¢¾¡¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¸µ£×£×£Å²¦¼Ô¤Î¶¯Å¨¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ËÄ©¤à¡£