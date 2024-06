俳優でシンガーソングライターのディーン・フジオカ(43)が29日、自身のインスタグラムを更新し、憧れの名優との2ショットを公開した。

香港の俳優、トニー・レオンの肩を抱くショットとともに、「Happy birthday grandmaster @tonyleung_official」と投稿。トニーは27日に62歳の誕生日を迎えており、ディーンはそのパーティーに参加したようだ。

トニーの妻の女優カリーナ・ラウへ向けて「Thank you for the wonderful time! @carinalau1208」と感謝。カリーナも自身のインスタグラムのストーリーズに、トニーとディーンのショットを投稿している。

フォロワーからは「ディーンさん嬉しそう」「少年のようなピュアな表情がとても素敵 トニーさんのお誕生日をお祝いできて良かったですね」「素敵な2ショット」「御二方の共演を心待ちにしております」「憧れのトニーさんとのツーショットお二人共カッコ良すぎます」「2人とも大好きなのでこんなにときめく写真をありがとう いつかおふたりが同じスクリーンに映る日を夢見ています」「素敵な時間のおすそ分けありがとうございます」などのコメントが届いた。