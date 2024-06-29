潔い背中あきデザインも女子会ならアリ！「ブラックドレス」は大胆な肌見せで夏らしく♪
デコルテや肩まわりのちょい見せ、おなかのチラ見せ、ショーパンの脚見せetc. 夏のフェミニンコーデに、もはや肌見せは必要不可欠！ 感度高めな装いで出かけたい女子会にぴったりな最旬肌見せワンピをピックアップ。女子会なら大胆な冒険肌見せもアリ！潔い背中見せでブラックドレスに夏のムードを携えて
出典: 美人百花.com
大きなバックリボンやレースの切り替えで、大人シックな黒ワンピースに可愛らしさもトッピング。ラタンのバッグ&ギンガムサンダルで令嬢風にまとめて。
ワンピース\19,800/MERCURYDUO(MERCURYDUO ルミネエスト新宿店) イヤリング\11,000/マージョリー・ベア(ココシュニック 新宿タカシマヤ店) バッグ\22,000/JILL by JILLSTUART 靴\10,890/RANDA
掲載：美人百花2024年7月号「夏の美人な肌見せスタイル2024」
撮影/西崎博哉(MOUSTACHE) スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/山下智子 モデル/泉里香 文/井関さやか 再構成/美人百花.com編集部