デコルテや肩まわりのちょい見せ、おなかのチラ見せ、ショーパンの脚見せetc. 夏のフェミニンコーデに、もはや肌見せは必要不可欠！ 感度高めな装いで出かけたい女子会にぴったりな最旬肌見せワンピをピックアップ。

女子会なら大胆な冒険肌見せもアリ！潔い背中見せでブラックドレスに夏のムードを携えて

出典: 美人百花.com

大きなバックリボンやレースの切り替えで、大人シックな黒ワンピースに可愛らしさもトッピング。ラタンのバッグ&ギンガムサンダルで令嬢風にまとめて。

ワンピース\19,800/MERCURYDUO(MERCURYDUO ルミネエスト新宿店) イヤリング\11,000/マージョリー・ベア(ココシュニック 新宿タカシマヤ店) バッグ\22,000/JILL by JILLSTUART 靴\10,890/RANDA

掲載：美人百花2024年7月号「夏の美人な肌見せスタイル2024」

撮影/西崎博哉(MOUSTACHE) スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/山下智子 モデル/泉里香 文/井関さやか 再構成/美人百花.com編集部