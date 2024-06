黒毛和牛100%！ 表面カリカリ、超粗びきパティが自慢のハンバーガー店が原宿にオープン（東京・明治神宮前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・明治神宮前にオープンしたハンバーガー店。鉄板で表面をカリッと焼き上げたパティは、肉本来の旨みがダイレクトに楽しめると評判です!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

ヘンリーズバーガー 原宿(東京・明治神宮前)

出典:食べるの好き36140さん

2024年6月2日、東京メトロ・明治神宮前駅から明治通りを渋谷方面へ向かって徒歩約4分のところにオープンした「ヘンリーズバーガー 原宿」は、市ケ谷にある焼肉店「炭火焼肉なかはら」の店主・中原健太郎氏によるハンバーガーショップです。

1号店の代官山店は「食べログ ハンバーガー 百名店」にも選ばれている、都内屈指のハンバーガーショップとの呼び声の高いお店。代官山、自由が丘に続き、3店目の出店となります。

出典:goooooosaさん

店名の“HENRY”とは、自身がアメリカ・カリフォルニア州に住んでいた頃の愛称だそう。

創業当初から目指したのは、肉本来のおいしさが味わえる本場さながらのシンプルなハンバーガー。つなぎは使わず、厳選した黒毛和牛100%の超粗びき肉パティをプレス器で鉄板に押し付けながら焼きます。バラバラにならないように焼き上げるのにも技が必要。表面がカリカリに仕上がったパティは、肉の旨みと香ばしさが絶妙です!

和牛(ダブル) 1,680円 出典:ゆっきょしさん

ハンバーガーは「和牛」と「和豚」の2種類。どちらもシングル1,130円、ダブル1,680円、トリプル2,180円とあり、パティの枚数でオーダー。

和牛は、黒毛和牛100%のパティと少し酸味のある秘伝の自家製オリジナルソース、新鮮野菜、チェダーチーズをオリジナルバンズで挟んでいます。和豚は、岩手県産の上質な豚肉パティーと数々の賞を受賞するブランド卵「夢王」の目玉焼きを、オリジナル柚子てりやきソースで。

フライドポテト 出典:ゆっきょしさん

セットは3種類からで、ポテトとドリンクの「COMBO A」(+530円)、オニオンリングとドリンクの「COMBO B」(+580円)、サラダとドリンクの「COMBO C」(+630円)です。ポテトは細めと皮付き太めの2種類から選べます。

単品メニューの原宿店限定「バニラシェイク」(880円)は、六本木の「パティシエール マヨ」プロデュースによるもの。他店では味わえない濃厚なシェイクはショッピングの合間やスイーツタイムにもぴったりです。

店内 出典:kagokagoさん

座席は1Fにカウンターが5席と、2Fにカウンター、ソファ、テーブル席などが計15席程度。ミヤシタパークも近くにあり、場所柄テイクアウトの利用者も多いとのこと。

店内(2F) 出典:ゆっきょしさん

パティの焼き加減と素材のよさが際立つ、シンプルリッチなハンバーガー。原宿界隈へ出かける際に立ち寄ってみては?



食べログレビュアーのコメント

和牛のSのシングル(1,130円)のポテトとドリンクセットのコンボA(530円) 出典:特盛ヒロシさん

『私は、和牛のSのシングル(1,130円)のポテトとドリンクセットのコンボA(530円)を注文しました。

バーガー …

旨い!ギザギザの和牛100%のパティに柔らかいバンズ!旨い!トマトとオーロラソースとシンプルでサラッと食べれる!トリプルでも余裕そう(^.^)和牛の旨味が凝縮された本当に美味しいパティです。旨い!

太めのポテトも何か … 旨い!普通のポテトと違う(^.^)塩加減も絶妙で … 芋の優しい旨味がちょっと口に … 上品に広がる感じ … コーラと最高でした。

接客もよく、機会があれば、またお伺いいたします』(特盛ヒロシさん)

出典:goooooosaさん

『和牛のダブルパティを

ポテト&ドリンクセット

それとMAYOのミルクシェイク

超粗挽きの黒毛和牛を

スマッシュされたパティは

肉の旨さがハンパなく

カリッと焼き上げたバンズとの

バランスがサイコー

少し酸味のあるソースも

合いますねぇ

個人的には

かなり好みなタイプのバーガー

パティスリーMAYOさんの

ミルクシェイク

この美味しさは

高級スイーツですね』(goooooosaさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆ヘンリーズバーガー 原宿住所 : 東京都渋谷区神宮前6-12-15 ハイネスト原宿 1FTEL : 03-6421-0589

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:斎藤亜希

The post 黒毛和牛100%! 表面カリカリ、超粗びきパティが自慢のハンバーガー店が原宿にオープン(東京・明治神宮前) first appeared on 食べログマガジン.