【モデルプレス=2024/06/29】グローバルボーイズグループ・INI(アイエヌアイ)の公式X(旧Twitter)が更新され、メンバーの髪色に注目が集まっている。同日埼玉県・ベルーナドームで開催された韓国MBC主催の2024上半期特集「ショー 音楽中心 in Japan」に出演していたINI。今回のXでは披露曲を紹介するとともに公演でのオフショットが公開され、そこには髪色を変えたメンバーの姿が写し出されていた。

2024 Show! Music Core in JAPAN

INIが出演させていただきました!



ありがとうございました!!



[?]SETLIST

1. LEGIT

2. CALL 119

3. FANFARE

4. LOUD(KOR Ver.)



?'LOUD' Official MVhttps://t.co/Jy1F7X5WQL



?"THE FRAME" DL&Streaminghttps://t.co/dhFJdd0ieB@MBCMusicCore_JP… pic.twitter.com/7dpHBK2mNt