¥ß¥É¥ë1¿Í¤À¤±¡Ä¡Ö²¸¤¬¤¢¤ë¡×°ìÅÙ°úÂà¤·¤¿µ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¡Ö28ºÐÂç³ØÀ¸¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÊ³Æ®Ãæ¡ÚV¡¦¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°À¾ÉôÂç²ñ¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎV¡¦¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°À¾ÉôÂç²ñ2ÆüÌÜ¤Ï29Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤Î·§ËÜ¸©Î©Áí¹çÂÎ°é´Û¤ÇÍ½Áª¥°¥ë¡¼¥×Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢V¥ê¡¼¥°½÷»Ò1Éô¡ÊV1¡Ë¤Îµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Æ±¤¸V1¤ÎJT¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¡Ê27¡½25¡¢22¡½25¡¢20¡½22¡Ë¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£V2¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ê¡¼¥ô¥º·§ËÜ¤Ë¤ÏÆ±2¡½0¡Ê25¡½19¡¢25¡½18¡Ë¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤·¤¿¡£¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¼ã¼ê¤Î¶¯²½°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¾ÉôÂç²ñ¤Ë¤ÏV¥ê¡¼¥°Àª¡ÊV1¡¢V2¡¢V3¡Ë¤äÀ¾ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤Ê¤É13¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×Àï¤Ç2¾¡2ÇÔ¤À¤Ã¤¿µ×¸÷¤Ï¡¢ºÇ½ªÆü¤Î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½ç°Ì·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç7°Ì·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¡£¤Ê¤ª¡¢º£Âç²ñ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë2023¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾É½µ¤Ç¼Â»Ü¡£
¡¡µ×¸÷¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÂè1¥»¥Ã¥È¡Ë¤ÏJTÀï¡¢·§ËÜÀï¤È¤â¤ËÃæÅçºé°¦¡Ê25¡Ë¡¢ËÌÁë°¼²»¡Ê19¡Ë¡¢ËüÂå¿¿ÆàÈþ¡Ê26¡Ë¡¢µÈÉðÈþ²Â¡Ê21¡Ë¡¢Ê¿»³»íÕÁ¡Ê23¡Ë¡¢¶â¿¹À²¹á¡Ê28¡Ë¤ÎÉÛ¿Ø¡£¥ê¥Ù¥í¤ÏJTÀï¤¬À¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ê24¡Ë¡¢·§ËÜÀï¤Ï¹â¶¶°ª¡Ê18¡Ë¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡V1¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ëJT¤È¤ÎÂÐ·è¤ÏÂ©µÍ¤Þ¤ëÇ®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£15ÅÀÀè¼è¤ÎºÇ½ªÂè3¥»¥Ã¥È¤ò¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎËö¤ËÍî¤È¤¹¤È¡¢º£Âç²ñ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëËüÂå¤ÏÌÜ¤ò¥¿¥ª¥ë¤ÇÊ¤¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ËÍ¥¤·¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¶â¿¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¤Á¤ã¤ó¡ÊËüÂå¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö9¡×¤Î¸ª¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡¶â¿¹¤ÏËÌ¶å½£¹â¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤òÂ´¶È¸å¤Î15Ç¯¤Ëµ×¸÷À½Ìô¡Ê¸½µ×¸÷¡ËÆþ¤ê¤·¡¢2020Ç¯½©¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¸Ô´ØÀá¤Î·Á¾õ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¡ÄÂè°ìÀþ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Í¡¢¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¶å½£¶¦Î©Âç¤ËÄÌ¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Æ±Âç³Ø½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶â¿¹¤Ë¸ÅÁã¤«¤é¡ÖSOS¡×¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤¬¼êÇö¤Ê¤¿¤á¡¢½Ð¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î°ÍÍê¤À¤Ã¤¿¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê22¡Ë¤ÈÅÏî´ºÌ¡Ê33¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂçÃÝÎ¤Êâ¡Ê30¡Ë¤ÈÇ¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°æ¾åÌ¤Í£Æà¡Ê18¡Ë¤¬ÉÔºß¡£Ê¿»³1¿Í¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ë¡Ö²¸¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢Âç³Ø4Ç¯À¸¤Ç¡¢Ã±°Ì¤âÁ´Éô¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£Æó¤ÄÊÖ»ö¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ËÂ³¤¯¡ÛµÙ¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡Ä
¡¡Âç³ØÆþ³Ø¸å¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖµÙ¤á¤¿¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯¤âÊ¡²¬ÂåÉ½¤Ç¹ñÂÎ¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡£º£²ó¡¢µ×¸÷¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ï10Æü´Ö¤Û¤É»²²Ã¡£¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Æ°¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£JTÀï¤âÍ×½ê¤Ç¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Éâ¤µå¤ò¶õ¤¤¤¿¥¨¥ê¥¢¤ØÅª³Î¤ËÍî¤È¤¹¤Ê¤ÉÎäÀÅ¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÖÉáÃÊ¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç»ëÌî¤ò¹¤¯»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡£¼«¿È¤Î°úÂà¸å¡¢µ×¸÷¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ÎÁá¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡30Æü¤ÏÂç²ñºÇ½ªÆü¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Î·§ËÜ¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¤¢¤ëÊ¡²¬¤ÎÎÙ¸©¤À¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¶å¶¦Âç¤ÎÉô°÷¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤ò¤·¤í¡ª¡¡¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Íè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö21¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤¬»÷¹ç¤¦28ºÐ¤Ï¡¢¾¯¤·¤À¤±¾È¤ì¤¿¡£
¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë