29日、令和6年度全国高校総体(インターハイ)女子サッカー競技の組み合わせが決まった。



昨年度女王で冬の全国高校女子選手権を2連覇し、3期連続日本一となっている藤枝順心高(静岡)は初戦で専修大北上高(岩手)と対戦。女子選手権準優勝校の十文字高(東京)は神戸弘陵高(兵庫)、一昨年度の夏の女王・大商学園高(大阪)は北海道文教大附高(北海道)との初戦を迎える。



大会は7月30日に1回戦が行われ、決勝は8月3日に日鋼室蘭スポーツパーク(入江運動公園陸上競技場)で開催される。



【1回戦】



(7月30日)



藤枝順心高 - 専修大北上高



AICJ高 - 北海道大谷室蘭高高



東海大福岡高 - 暁星国際高



四学大香川西高 - 帝京長岡高



十文字高 - 神戸弘陵高



大商学園高 - 北海道文教大附高



柳ヶ浦高 - 鹿島学園高



豊川高 - 常盤木学園高