インハイ女子組み合わせ決定!! 3期連続日本一の藤枝順心は専修大北上と初戦
29日、令和6年度全国高校総体(インターハイ)女子サッカー競技の組み合わせが決まった。
昨年度女王で冬の全国高校女子選手権を2連覇し、3期連続日本一となっている藤枝順心高(静岡)は初戦で専修大北上高(岩手)と対戦。女子選手権準優勝校の十文字高(東京)は神戸弘陵高(兵庫)、一昨年度の夏の女王・大商学園高(大阪)は北海道文教大附高(北海道)との初戦を迎える。
大会は7月30日に1回戦が行われ、決勝は8月3日に日鋼室蘭スポーツパーク(入江運動公園陸上競技場)で開催される。
【1回戦】
(7月30日)
藤枝順心高 - 専修大北上高
AICJ高 - 北海道大谷室蘭高高
東海大福岡高 - 暁星国際高
四学大香川西高 - 帝京長岡高
十文字高 - 神戸弘陵高
大商学園高 - 北海道文教大附高
柳ヶ浦高 - 鹿島学園高
豊川高 - 常盤木学園高
昨年度女王で冬の全国高校女子選手権を2連覇し、3期連続日本一となっている藤枝順心高(静岡)は初戦で専修大北上高(岩手)と対戦。女子選手権準優勝校の十文字高(東京)は神戸弘陵高(兵庫)、一昨年度の夏の女王・大商学園高(大阪)は北海道文教大附高(北海道)との初戦を迎える。
大会は7月30日に1回戦が行われ、決勝は8月3日に日鋼室蘭スポーツパーク(入江運動公園陸上競技場)で開催される。
【1回戦】
(7月30日)
藤枝順心高 - 専修大北上高
AICJ高 - 北海道大谷室蘭高高
東海大福岡高 - 暁星国際高
四学大香川西高 - 帝京長岡高
十文字高 - 神戸弘陵高
大商学園高 - 北海道文教大附高
柳ヶ浦高 - 鹿島学園高
豊川高 - 常盤木学園高