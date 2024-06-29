SADS、限定復活ライヴを10月放送配信
メジャーデビュー30周年を迎えた清春が、黒夢やSADSの復活を含むロングツアー＜debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩『NEVER END EXTRA』＞を開催中だ。WOWOWにてデビュー30周年記念連続特番が10月より放送されることが明らかとなった。
◆清春 画像
その第一弾は、SADS限定復活ライブとMVコレクションを10月と11月に放送／配信するというものだ。
また、11月に放送／配信されるのが、SADSヒストリーをたどるミュージックビデオの一挙放送『SADS Music Video Collection』だ。以降のラインナップも順次発表していくとのこと。
■清春デビュー30周年記念WOWOW特集
10月放送／配信予定
※放送／配信終了後〜 WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり
※1999年に結成したSADSの6年ぶり限定復活公演3daysより、初期メンバー約20年ぶり集結2days
出演：SADS
清春(Vo)、坂下丈朋(G)、小林勝(B)、照井仁(Dr)
収録日：2024年6月29日、30日
収録場所：東京・Zepp Haneda
▼＜SADS Music Video Collection＞
11月放送／配信予定
※SADS限定復活による最新ライブ独占放送を記念して、ヒストリーをたどるMVを一挙放送
■＜debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩『NEVER END EXTRA』＞
03月25日(月) 東京・代官山UNIT
04月11日(木) 東京・Shibuya Pleasure Pleasure
04月25日(木) 東京・Shibuya Pleasure Pleasure
04月28日(日) 神奈川・横浜BayHal
04月29日(月/祝) 大阪・SHANGRILA
05月04日(土/祝) 東京・Veats Shibuya
05月06日(月/祝) 神奈川・Billboard Live Yokohama
05月17日(金) 大阪・Billboard Live Osaka
05月24日(金) 東京・Billboard Live Tokyo
06月08日(土) 静岡・浜松Live House窓枠
06月09日(日) 岐阜・Club Roots
06月15日(土) 山梨・KAZOO HALL
▼＜SADS 1999-2003＞
06月29日(土) 東京・Zepp Haneda
06月30日(日) 東京・Zepp Haneda
▼＜SADS 2010-2018＞
07月07日(日) 東京・GARDEN新木場FACTORY
07月13日(土) 愛知・名古屋BOTTOM LINE
07月14日(日) 三重・M‘AXA
07月20日(土) 石川・金沢EIGHT HALL
07月27日(土) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
08月03日(土) 宮城・仙台darwin
08月10日(土) 千葉・柏PALOOZA
08月11日(日) 千葉・柏PALOOZA
08月17日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心
08月18日(日) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心
08月24日(土) 北海道・札幌PENNY LANE24
08月31日(土) 長野・CLUB JUNK BOX
09月05日(木) 東京・新宿ReNY ＜ReNY 10th Anniversary＞
09月08日(日) 栃木・HEAVEN‘S ROCK宇都宮VJ-2
09月14日(土) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
09月15日(日) 兵庫・KOBE太陽と虎
09月22日(日) 和歌山・CLUB GATE
09月23日(月/祝) 大阪・OSAKA ESAKA MUSE
09月28日(土) 青森・Quarter
09月29日(日) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
10月05日(土) 大阪・難波Yogibo META VALLEY
10月06日(日) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA
10月12日(土) 滋賀・U★STONE
10月13日(日) 京都・KYOTO MUSE
10月27日(日) 東京・恵比寿ザ・ガーデンホール ＜The Birthday＞
10月30日(水) ＜FC INOS MEMBERS ONLY＞
11月03日(日) 茨城・水戸LIGHTHOUSE
11月04日(月/祝) 茨城・水戸LIGHTHOUSE
11月08日(金) 愛知・名古屋MUSIC FARM
11月09日(土) 愛知・名古屋MUSIC FARM
11月10日(日) 愛知・名古屋MUSIC FARM
11月16日(土) 群馬・HEAVEN‘S ROCK熊谷
11月17日(日) 群馬・HEAVEN‘S ROCK熊谷
11月23日(土) 神奈川・横浜BayHall
▼＜清春＋Boris「Heavy Rock Breakfast Japan Tour 2024」＞
11月30日(土) 川崎 SUPERNOVA
12月01日(日) 川崎 SUPERNOVA
12月04日(水) 大阪 Shangri-la
12月01日(日) 神奈川・川崎SUPERNOVA
12月14日(土) 愛媛・松山WstudioRED
12月15日(日) 香川・高松MONSTER
12月21日(土) 福岡・BEAT STATION
12月22日(日) 鹿児島・CAPARVO HALL
12月29日(日) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
12月31日(火) 愛知・名古屋ダイアモンドホール
▼2025年
01月08日(水) 東京・新宿LOFT
01月12日(日) 大阪・GORILLA HALL
▼＜黒夢＞
02月09日(日) 東京ガーデンシアター
関連リンク
◆清春 オフィシャルサイト
◆清春 オフィシャルTwitter
◆清春 オフィシャルInstagram
◆清春 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆清春 オフィシャルウェブストア