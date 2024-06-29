■清春デビュー30周年記念WOWOW特集



▼＜SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」＞10月放送／配信予定※放送／配信終了後〜 WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり※1999年に結成したSADSの6年ぶり限定復活公演3daysより、初期メンバー約20年ぶり集結2days出演：SADS清春(Vo)、坂下丈朋(G)、小林勝(B)、照井仁(Dr)収録日：2024年6月29日、30日収録場所：東京・Zepp Haneda▼＜SADS Music Video Collection＞11月放送／配信予定※SADS限定復活による最新ライブ独占放送を記念して、ヒストリーをたどるMVを一挙放送