¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ëºÇ¹âµéSUV¡Ö¥«¥ê¥Ê¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º­¶¤ÏËâË¡¤Î¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¡ª

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Rolls-Royce Cullinan Series¶¡ÊBlack Badge Cullinan Series¶¡Ë
Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´Ä¹¡§5355¡ß2000¡ß1835mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§3295mm
¼Ö½Å¡§2725kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§6750ccV·¿12µ¤Åû
¶îÆ°¡§Á´ÎØ¶îÆ°
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§420kW¡Ê441kW¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§850Nm¡Ê900Nm¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤»Àè¡§¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¢£0120-980-242
¡ä¡ä ¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹
¡ãÊ¸¡¿¾®Àî¥Õ¥ß¥ª¡¢¼Ì¿¿¡¿Rolls-Royce Motor Cars¡ä
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¢¡"911"¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬·ë¼Â¡ª ¤â¤È¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ý¥ë¥·¥§911¥ì¥¹¥È¥¢¡Ö¥·¥ó¥¬¡¼¥Ó¡¼¥¯¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
¢¡1900ÇÏÎÏ¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼GT¡ª "£æ"¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò½é¤á¤Æ·Ç¤²¤¿¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥¹¥¿¡×¤Ï¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Î¤è¤¦¤Ê²ÃÂ®´¶