¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥óÆâÄêºÑ¤ß¤ÎÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¡¢»Ä¤ê2Ëç¤Î¥Ñ¥êÀÚÉä·ü¤±úËÅÄÂçµ±¡¢¶ÍÀ¸¾Í½¨¡¢ºä°æÎ´°ìÏº¤é¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¡30Æü18»þ25Ê¬Í½Äê¡ÚÎ¦¾åÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û
¢¡Î¦¾å¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê29Æü¡¢¿·³ã¡¦¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ÆÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÇÆ¼Ô¤Îºä°æÎ´°ìÏº¡ÊÂçºå¥¬¥¹¡Ë¤ä¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢15Æü¤ËÄÉ¤¤É÷»²¹Í¤Ê¤¬¤é¤â9ÉÃÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿胗ÅÄÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤é¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥êÀÚÉä¤Î»Ä¤ê¤ÏºÇÂç2Ëç¡£´û¤ËÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡ÊÅì¥ì¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê¤ò½ä¤ë·è¾¡¤Ï30Æü18»þ25Ê¬¤Ë³«»ÏÍ½Äê¡£9ÉÃ95¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î»³åÑÎ¼ÂÀ¡Ê¥»¥¤¥³¡¼¡Ë¡¢Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÂ¿ÅÄ½¤Ê¿¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤ÏÉé½ý¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ÏÃË»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Î´é¿¨¤ì
¢¡ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô
2¡¡ÏÂÅÄ¡¡¡¡ÎË¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡10¡¦21
3¡¡ÎëÌÚ¡¡ÎÃÂÀ¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10¡¦22
4¡¡ºä°æÎ´°ìÏº¡ÊÂçºå¥¬¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡10¡¦11
5¡¡胗ÅÄ¡¡Âçµ±¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10¡¦20
6¡¡¥Ç¡¼¥Ç¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¡Ê¥»¥¤¥³¡¼¡Ë10¡¦18
7¡¡ÅìÅÄ¡¡²¢ÍÎ¡Ê´Ø¾´¾¦»ö¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡10¡¦16
8¡¡¶ÍÀ¸¡¡¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡10¡¦20
9¡¡»³ËÜ¡¡¾¢¿¿¡Ê¹ÅçÂç¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10¡¦24
¡ÚÃí¡Ûº¸¤«¤é¥ì¡¼¥ó¡¢Áª¼êÌ¾¡¢½êÂ°¡¢½à·è¾¡¥¿¥¤¥à