ももクロ百田夏菜子、自身の誕生日に新作EP『30th』を配信リリース！バースデーパーティーの様子を切り取ったジャケ写も公開
■BTSやTWICE、NiziUなど有名アーティストの楽曲を数多く手掛けるKanata Okajimaが作詞した“刺激的でトロピカルな真夏の夜”がテーマの新曲「熱帯夜Fantasy」などを収録！
ももいろクローバーZの百田夏菜子が、自身の誕生日となる7月12日0時に新作EP『30th』を配信リリースする。
新作EP『30th』は、7月15日に東京・TOKYO GARDEN THEATERで開催される『百田夏菜子 30th BIRTHDAY LIVE』に向けた作品。百田の30歳の誕生日にかけたタイトルとなっている。
EPには、BTSやTWICE、NiziUなど有名アーティストの楽曲を数多く手掛けるKanata Okajimaが作詞した“刺激的でトロピカルな真夏の夜”がテーマの新曲「熱帯夜Fantasy」をはじめ、2023年のクリスマスに開催された百田のソロコンサート『Talk With Me Xmas Night ～シンデレラタイム～』で初披露された「Doubt」「ukiukihuman!」や百田の定番バラード曲「それぞれのミライ」を音源化。各楽曲のオフボーカルバージョンも収録される。
今回の発表にあわせて、バースデーパーティーの華やかな様子を切り取った色鮮やかなジャケット写真も公開。Apple MusicとSpotifyでは、「百田夏菜子バーズデー待ち受け画像」がもらえる楽曲事前登録キャンペーンがスタートした。
リリース情報
2024.07.12 ON SALE
DIGITAL EP『30th』
2024.07.12 ON SALE
Blu-ray『Talk With Me Xmas Night ～シンデレラタイム～』
ライブ情報
百田夏菜子30th BIRTHDAY LIVE
07/15（月・祝）東京・TOKYO GARDEN THEATER
『30th』特設サイト
https://mcz-release.com/sound/30th/
『百田夏菜子30th BIRTHDAY LIVE』特設サイト
https://www.momoclo.net/momota30th/
百田夏菜子 OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/kanakomomota_official/?hl=ja
ももいろクローバーZ OFFICIAL SITE
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