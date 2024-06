今週の全英アルバム・チャートは、アメリカ人のシンガー・ソングライター、グレイシー・エイブラムスのセカンド『The Secret Of Us』が初登場で1位を獲得した。昨年リリースしたファースト・アルバム『Good Riddance』の3位を上回り、彼女初の全英NO.1アルバムとなった。先週トップだったテイラー・スウィフトの『The Tortured Poets Department』は2位に、2位だったビリー・アイリッシュの『HIT ME HARD AND SOFT』は3位に、それぞれ1ランク後退し、今週新たにトップ10入りした新作はグレイシー・エイブラムスのみだった。

Congratulations again to Gracie Abrams on her first UK Number 1 album, The Secret Of Us! https://t.co/cpYoyU8dfr