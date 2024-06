STARTO社の始動にあわせてデビュー「Aぇ! group」

2024年上半期には、旧ジャニーズ事務所からマネジメントを受け継ぐ「STARTO ENTERTAINMENT(以下、STARTO社)」が正式稼働するなど、アイドル界にも大きな動きがありました。今回は、下半期にブレーク間違いなしの、男女問わず注目すべきアイドルグループを元テレビ局スタッフの筆者が紹介します。まず紹介するのが、STARTO社に所属する「Aぇ! group」です。関西出身者を集めた男性アイドルグループとなり、2024年5月15日にシングル『《A》BEGINNING』でCDデビューを達成。Billboard JAPAN調べでは、フラゲ日にハーフミリオンを突破する大ヒットを記録しています。4月から本格始動したSTARTO社としては“デビュー第1号”となり、本格的な下半期での売り込みが期待されます。

正門良規&草間リチャード敬太が中心に?

「KAMIGATA BOYZ」のイベントにも出演決定!

『PRODUCE 101 JAPAN』を経て誕生した「ME:I」

NewJeansの候補生だったメンバーも!?

K-POPグループとは一味違う、日本的なアイドル要素が魅力

JYPから6年ぶりに誕生したボーイズグループ「NEXZ」

“NiziUの弟分”として世界で大ブレークの可能性!

メンバーは、正門良規さん、末澤誠也さん、草間リチャード敬太さん、小島健さん、佐野晶哉さんの5人。関西ジャニーズJr.(現・関西ジュニア)のメンバーたちで、すでにデビュー前から関西方面のテレビ番組で活躍していました。さて、晴れてデビューした「Aぇ! group」ですが、下半期は特に全国区のバラエティ番組への出演が期待されます。すでに、関西では『ドデスカ!』(メ〜テレ)、『Aぇ!!!!!!ゐこ』(MBS)に出演し、草間さんは『ザ!鉄腕!DASH!!』 (日本テレビ系)の企画でおなじみのメンバーです。今回のデビューにあわせ、グループの冠バラエティ番組『あっちこっちAぇ!』(ABCテレビ)が5月11日からスタート。この番組は、メンバーがさまざまなロケに挑戦するもので、それぞれの魅力を確認できます。中でも注目すべきメンバーは正門さん。『サタデープラス』(MBS・TBS系)で司会を担当しており、全国区のバラエティ番組でも十分に爪痕を残せる可能性があります。また、木村拓哉さん主演の映画『グランメゾン・パリ』への出演も決定するなど、俳優としても評価が上がっているところです。すでに『ザ!鉄腕!DASH!!』で知名度が高い草間さんは、メジャーデビューしたことでよりテレビ局のプロデューサーが注目する存在に。この2人を軸として、下半期はAぇ! groupのメンバーがテレビを中心に大暴れしてくれそうです。グループとしての活動としては、2024年5⽉25⽇から全国8都市全34公演をまわるアリーナツアー『Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜』をスタート。約40万⼈を動員予定で、大きな話題を集めています。さらに、SUPER EIGHT(元・関ジャニ∞)を中心に、関西ジュニア出身者で結成した「KAMIGATA BOYZ」のイベント「KAMIGATA BOYZ DREAM IsLAND 2024」にも参加予定。2024年9月21、22日に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催されるイベントで、Aぇ! groupはKAMIGATA BOYZの一員としても活躍していくことでしょう。デビュー後、下半期にかけていろいろと動きがありそうなAぇ! group。旧ジャニーズのアイドルらしい、音楽もバラエティもこなせるグループとして大ブレークしそうです。次は、女性アイドルグループとしてついに始動した「ME:I(ミーアイ)」を紹介。2023年10月から配信がスタートした、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』(TBS系)から誕生。デビューメンバーは11人となり、応募総数はシーズン記録を更新する1万4000人とされています。過去には、JO1、INIを生み出している『PRODUCE 101 JAPAN』。吉本興業、TBSが関与するオーディション企画で、ME:Iは初のガールズグループとなります。すでに、デビューシングル『MIRAI』を2024年4月17日に発売し大ヒットを記録。現在は、バラエティや歌番組をはじめ、『KCON JAPAN 2024』などの大型イベントでもお披露目されています。個性豊かなメンバーがそろうグループですが、中でも注目されるのがMOMONA(笠原桃奈)さんです。ハロー!プロジェクトで人気が高いアンジュルムの元メンバーで、歌唱力、ダンスパフォーマンスが高くグループを引っ張る存在。すでにアンジュルム時代のファンもついていることで、リーダーとしてME:Iのブレークを支えそうです。また、MIU(櫻井美羽)さんは、女性も憧れるクールビューティーなビジュアルが特徴的。過去には、韓国アイドル・NewJeansの候補生だった経歴を持ちK-POPファンからも注目されています。他にも魅力的なメンバーがいるME:Iですが、同じくオーディションプロジェクトで誕生したNiziUと比べられることも。また、K-POPアイドルのNewJeansが日本で本格進出を下半期に行い、2024年3月25日には日本人メンバーもいるILLITがデビュー。ライバルが多い中で、ME:Iは船出することになりました。そんなME:Iのライバルグループにはない売りは、“日本的なアイドルの要素がある”ところです。本格的なパフォーマンススキルをほこりながら、バラエティ番組にも対応できるメンバーがそろっています。デビューから現在まで、『かまいガチ』(テレビ朝日系)、『あのちゃんの電電電波♪』(テレビ東京系)、『沼にハマってきいてみた』(NHK Eテレ)などに出演。『あのちゃんの電電電波♪』では、振り付けを早く踊る「倍速ダンスチャレンジ」を披露するなど結果を残しました。吉本興業が関わっていることもあり、今後も吉本芸人が関連するバラエティ番組への出演が多くなるでしょう。他のライバルグループと違い、テレビの力を最大限に生かせそうで、NiziUとは違ったファン層の獲得も可能。下半期には歌番組も多くなることで、さらなるブレークに期待がかかります。最後に紹介するのは、デビューしたばかりの「NEXZ(ネクスジ)」。アイドルとしてカテゴライズして良いのか微妙ですが、日韓合同オーディションプロジェクト「Nizi Project Season 2」によって生み出されたグローバル・ボーイズグループです。2024年5月20日に『Ride the Vibe』でデビューしたばかりで、JYPエンターテインメントからは「Stray Kids」以来約6年ぶりの新たなボーイズグループとなります。メンバーは、日本人6人韓国人1人の7人組で、平均年齢はデビュー当時で17.4歳。まだデビューしたばかりで未知数な部分が多いですが、メンバーはイケメンぞろいでオーディションを見る限りではパフォーマンスレベルもしっかりしています。かつて、NiziUを誕生させた「Nizi Project」の男子版出身ということもあり、デビュー時点で大注目を受けているNEXZ。日本で初のショーケース『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』が2024年8月に開催されることで、どんなパフォーマンスを見せるのか期待しているファンも多いでしょう。NiziUがデビューから一気に日本でもブレークしたように、NEXZも8月のショーケースで高いパフォーマンスを見せれば、下半期に大ブレークする可能性は大。現在発表されている楽曲も、全てはやりのダンスミュージックを取り入れた世界水準の仕上がりです。今後、どんな展開をしていくのか予測不可能なところにNEXZ のおもしろさがあります。2024年6月28日に発売される『NYLON JAPAN』8月号(カエルム)では、NEXZが雑誌初登場にして初の表紙を飾るので、ぜひとも気になる人はチェックしてみてください。2024年は、K-POP界隈をはじめアイドルグループのデビューが相次ぎ、下半期は新人たちが大活躍を見せそうです。年末の賞レースや『NHK紅白歌合戦』なども含め、どのグループがブレークするのか、楽しんで応援しながら見守っていきましょう。この記事の筆者:ゆるま 小林長年にわたってテレビ局でバラエティ番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。