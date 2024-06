28日、AAAの與真司郎さんが自身のインスタグラムで、無事ツアーを完走し人生の新たな局面に踏み込むことを、日本語と英語で知らせました。

與さんは「昨日で 【SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG 】が無事に終わりました」と報告。「またステージの上にたてて、本当の與真司郎のまま、パフォーマンスができたことがホンマに嬉しくて、今まで生きてきた中で1番幸せな時間を過ごせました。」「約2年続いたドキュメンタリーの撮影も、今回のツアーで無事に終わりました」と振り返りました。









一方で「活動休止をしたり、カミングアウトをしたことによって、離れていった方もたくさんいて寂しい思いもしました。」としながらも、今まで支えてきてくれた数多くの関係者やファンに「次は俺がみんなを幸せにする番です」と強い感謝の気持ちを綴っています。

そして與さんは「この2年色々なことがあったせいか、ストレスとプレッシャーで、帯状疱疹が顔にできてしまい、神経痛や肌荒れも凄く、少し休養をとったのですが、このタイミングで人生を見直すことができました」として「アメリカと日本だけではなく、これから色んな国や場所を回ってみようと。まずは、明日から2ヶ月かけて、1人で旅にでます 今回は、ほぼヨーロッパだけど。」と、人生の新たな局面に踏み込むことを明らかにしました。









與さんは、SNSで旅路を報告したり、作曲にも励みたいとしつつ「人生一度きり、これからも色んなことに挑戦していきます」と宣言しています。

【担当:芸能情報ステーション】