7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)のメインイベントで対戦する朝倉未来と平本蓮が、7月5日に東京・シティホール&ギャラリー五反田で開催されるイベント『FACE OFF』にそろって登場することが発表された。本イベントは観覧無料。ファンクラブ会員は抽選で前方エリアに招待。抽選にハズレた人や会員以外の人はイベント当日の正午から配布される整理券を入手するとイベント会場に入ることができる。

RIZIN過去最大規模のビッグイベントのメインを飾る因縁の一戦、引退をかけてこの試合に臨む2人に声援を送ろう。詳細はRIZIN公式サイトにて。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・RIZINスタンディングバウト 69.0kg級マニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整