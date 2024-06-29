川崎Fvs広島 スタメン発表
[6.29 J1第21節](U等々力)
※19:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 2 高井幸大
DF 4 ジェジエウ
DF 5 佐々木旭
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 16 瀬古樹
MF 17 遠野大弥
MF 23 マルシーニョ
FW 20 山田新
控え
GK 99 上福元直人
DF 3 大南拓磨
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 10 大島僚太
FW 11 小林悠
FW 18 バフェティンビ・ゴミス
FW 24 宮城天
監督
鬼木達
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 11 満田誠
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 51 加藤陸次樹
MF 77 大橋祐紀
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 16 志知孝明
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 17 エゼキエウ
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 20 ピエロス・ソティリウ
監督
ミヒャエル・スキッベ
※19:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 2 高井幸大
DF 4 ジェジエウ
DF 5 佐々木旭
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 16 瀬古樹
MF 17 遠野大弥
MF 23 マルシーニョ
FW 20 山田新
控え
GK 99 上福元直人
DF 3 大南拓磨
MF 6 ゼ・ヒカルド
FW 11 小林悠
FW 18 バフェティンビ・ゴミス
FW 24 宮城天
監督
鬼木達
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 11 満田誠
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 51 加藤陸次樹
MF 77 大橋祐紀
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 16 志知孝明
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 17 エゼキエウ
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 20 ピエロス・ソティリウ
監督
ミヒャエル・スキッベ