[6.29 J1第21節](U等々力)

※19:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 1 チョン・ソンリョン

DF 2 高井幸大

DF 4 ジェジエウ

DF 5 佐々木旭

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 8 橘田健人

MF 14 脇坂泰斗

MF 16 瀬古樹

MF 17 遠野大弥

MF 23 マルシーニョ

FW 20 山田新

控え

GK 99 上福元直人

DF 3 大南拓磨

MF 6 ゼ・ヒカルド

MF 10 大島僚太

FW 11 小林悠

FW 18 バフェティンビ・ゴミス

FW 24 宮城天

監督

鬼木達

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 15 中野就斗

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 11 満田誠

MF 13 新井直人

MF 14 松本泰志

MF 24 東俊希

MF 51 加藤陸次樹

MF 77 大橋祐紀

FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ

控え

GK 22 川浪吾郎

DF 16 志知孝明

MF 10 マルコス・ジュニオール

MF 17 エゼキエウ

MF 32 越道草太

MF 35 中島洋太朗

FW 20 ピエロス・ソティリウ

監督

ミヒャエル・スキッベ