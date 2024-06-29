富山vs相模原 スタメン発表
[6.29 J3第19節](富山)
※18:00開始
主審:友政利貴
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 脇本晃成
DF 4 神山京右
DF 23 西矢慎平
DF 25 安光将作
MF 17 坪川潤之
MF 19 井上直輝
MF 24 河井陽介
MF 27 吉平翼
MF 28 布施谷翔
FW 11 松本孝平
控え
GK 31 齋藤和希
DF 26 鍋田純志
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
FW 9 碓井聖生
監督
小田切道治
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 8 橋本陸
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 16 高野遼
MF 20 若林龍
MF 40 長谷川雄志
FW 14 高木彰人
FW 17 伊藤恵亮
控え
GK 21 竹重安希彦
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 15 前田泰良
MF 24 牧山晃政
MF 47 岩上祐三
FW 39 瀬沼優司
FW 96 ブルーノ・サントス
監督
シュタルフ悠紀
※18:00開始
主審:友政利貴
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 脇本晃成
DF 4 神山京右
DF 23 西矢慎平
DF 25 安光将作
MF 17 坪川潤之
MF 19 井上直輝
MF 24 河井陽介
MF 27 吉平翼
MF 28 布施谷翔
FW 11 松本孝平
控え
GK 31 齋藤和希
DF 26 鍋田純志
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
監督
小田切道治
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 8 橋本陸
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 16 高野遼
MF 20 若林龍
MF 40 長谷川雄志
FW 14 高木彰人
FW 17 伊藤恵亮
控え
GK 21 竹重安希彦
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 15 前田泰良
MF 24 牧山晃政
MF 47 岩上祐三
FW 39 瀬沼優司
FW 96 ブルーノ・サントス
監督
シュタルフ悠紀