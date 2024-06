志摩スペイン村では、スペシャルイベント「『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』 ポケモン課外授業 in 志摩スペイン村」を開催中!

今回は期間中、レストラン「エル パティオ」で提供されているミライドン、コライドンをモチーフにしたメニューを紹介します。

志摩スペイン村「エル パティオ」ポケモン課外授業 in 志摩スペイン村 メニュー

商品名・価格:

「コライドンの“アクセルブレイク”セット」2,900円(税込)

「ミライドンの“イナズマドライブ”セット」2,900円(税込)

提供期間:2024年6月29日(土)〜9月23日(月・休)

志摩スペイン村では、2024年6月29日(土)〜9月23日(月・休)の87日間、スペシャルイベント「『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』 ポケモン課外授業 in 志摩スペイン村」を開催中!

パルデア地方のポケモンたちをイメージしたパエジャやチュロスなどのスペイン料理を使ったメニューの提供もイベントのポイントのひとつ。

今回は、レストラン「エル パティオ」で提供されているミライドン、コライドンをモチーフにしたメニューを紹介します。

コライドンの“アクセルブレイク”セット

価格2,900円(税込)

コライドンのわざをイメージしたソースがポイントのタパス(トルティージャ、ハモンセラーノ、サラダ)を楽しめるプレート。

モンスターボールのモナカを飾ったシーフードパエジャ。

宝石のような「テラスタル」をイメージしたスイーツがセットになっています。

コライドンがデザインされたランチョンマット付きで提供されます。

ミライドンの“イナズマドライブ”セット

2,900円(税込)

ミライドンのわざをイメージしたソースがポイントのタパスがセットになったミライドンの“イナズマドライブ”セットも提供。

「テラスタル」をイメージした青いスイーツがセットになっています。

ミライドンがデザインされたランチョンマットが付いてます。

いずれのメニューも注文ごとに、特典として特製ステッカー(全8種類の中からランダム)がプレゼントされます。

フォトスポットや、周遊型ラリー、オリジナルメニューなどで『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』の世界観を楽しめる「『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』 ポケモン課外授業 in 志摩スペイン村」

ぜひ、志摩スペイン村ならではのスペインの絶品メニューを楽しんでくださいね!

※各メニューは数量限定のため、販売休止または終了となる場合があります

※特典は数量限定、無くなり次第配布終了です

※メニューの注文には個数制限を設けられる場合があります

※イベントの名称や内容および開催期間は変更になる場合があります

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』作品紹介

公式サイト:https://www.pokemon.co.jp/ex/sv/ja/

Nintendo Switchソフトとして2022年11月18日(金)に発売された、『ポケットモンスター』シリーズ最新作。

シリーズ初となるオープンワールドRPGで、『ポケットモンスター』シリーズの醍醐味はそのままに、さらに進化した冒険を思う存分堪能することができます。

