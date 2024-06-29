中国重慶で映像技術の展示会 AIやバーチャル撮影を体験
27日、永川国際会展中心で、AIを使ったライトフィールド復元技術を体験する来場者。（重慶＝新華社記者/王全超）
【新華社重慶6月29日】中国重慶市永川区で27日、人工知能（AI）などを活用した映像技術の展示会「映画・テレビ科学技術イノベーション展」が開幕した。第1回中国・重慶科学技術映画ウイークの一環で、区内の永川科学技術撮影スタジオや永川国際会展中心（国際エキシビション・コンベンションセンター）などを会場に29日まで開かれる。
27日、重慶市の永川ビッグデータ産業パークにあるAI知覚視聴覚技術センターを見学する来賓。（重慶＝新華社記者/王全超）
27日、重慶市の永川国際会展中心で展示を見学する来場者。（重慶＝新華社記者/王全超）
27日、重慶市の永川国際会展中心に設置されたバーチャル撮影技術の展示。（重慶＝新華社記者/王全超）
27日、重慶市の永川科学技術撮影スタジオで撮影されたリアルタイム・モーションキャプチャー技術のデモンストレーション。（重慶＝新華社記者/王全超）
27日、重慶市の永川科学技術撮影スタジオで、バーチャル撮影技術を体験する来場者。（重慶＝新華社記者/王全超）
27日、重慶市の永川科学技術撮影スタジオで、バーチャル撮影技術を体験する来場者。（重慶＝新華社記者/王全超）
27日、重慶市の永川科学技術撮影スタジオで、バーチャル撮影技術を体験する来場者。（重慶＝新華社記者/王全超）